Windows 10 Fall Creators Update: il nuovo aggiornamento in arrivo in autunno

Il prossimo aggiornamento del sistema operativo Microsoft Windows 10, indicato sino ad oggi con il nome di Redstone 3, verrà reso disponibile nel corso dell'autunno con il nome di Windows 10 Fall Creators Update. Viene indicativamente segnalato il mese di settembre come quello del debutto per questo aggiornamento software, ma Microsoft non ha ancora indicato una data specifica se non parlare dell'autunno.

E' la stessa azienda americana a confermare questa notizia durante la seconda giornata della propria conferenza Build 2017, evento che si sta svolgendo a Seattle. Il nome lascia chiaramente intendere come questo aggiornamento sia individuato da Microsoft come il seguito del Creators Update reso disponibile recentemente dall'azienda.

Una delle più interessanti novità che verranno introdotte da Microsoft con Windows 10 Fall Creators Update è indicata con il nome di Files On-Demand: permette di accedere a tutti i files contenuti nel proprio spazio storage cloud senza doverli scaricare e senza per questo motivo dover occupare dello spazio di archiviazione locale sul proprio sistema.

Il primo aggiornamento del sistema operativo Windows 10 è giunto pochi mesi dal debutto ufficiale sul mercato. La prima release ufficiale, versione 1507, è stata indicata internamente con il nome di Threshold mentre con Threshold 2 Microsoft ha indicato il November Update, indicato internamente con il nome in codice di Threshold 2 e disponibile per il download dal mese di novembre 2015.

Questo aggiornamento sarà quindi il terzo della famiglia Redstone, inaugurata nel mese di agosto 2016 con l'Anniversary Update. Il Creators Update, nome in codice interno Redstone 2, è stato rilasciato da Microsoft nel mese di aprile 2017: possiamo quindi per logica attenderci un successivo aggiornamento di Windows 10 nel corso dei primi mesi del 2018, tenendo conto di una cadenza compresa tra 6 e 9 mesi, a seconda della release, tra il rilascio delle nuove versioni di Windows 10.