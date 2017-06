Intel risponde a Ryzen con un Core i7 esa-core per la fascia mainstream

Stando ad indiscrezioni circolate in Rete, Intel sembra intenzionata a rispondere ai processori Ryzen di AMD inserendo un processore a sei coreall'interno della sua offerta mainstream di prossima generazione. I prossimi Intel Core di serie 8000 avranno quindi un top di gamma con due core in più rispetto all'attuale i7-7700K.

A riportare l'indiscrezione è techPowerUp, che sottolinea come sembra che la decisione sia stata presa in fretta dal gigante in azzurro, colto di sorpresa dall'arrivo della competizione.

Nei piani ci sarebbe il lancio di un processore a sei core, prodotto con processo a 14 nm e con TDP intorno ai 95 W per la versione con moltiplicatore sbloccato (e, quindi, appartenente alla serie "K"), con i processori a quattro core ottenuti dagli stessi wafer che avrebbero un TDP di 65W per la versione non-K. La minore dissipazione termica sarebbe ottenuta grazie ai due core disabilitati. Per confronto, le CPU AMD Ryzen 7-1700 con otto core e moltiplicatore sbloccato hanno un TDP di 65W. Assieme ai nuovi processori "Coffee Lake" è lecito supporre l'arrivo di un nuovo socket e del nuovo chipset Z370 Express.

Non è dato sapere se i prezzi di Intel saranno rivisti verso il basso rispetto all'attuale generazione per meglio competere con AMD, ma l'arrivo di una proposta a sei core nella fascia mainstream di Intel è già il segno di un cambiamento nelle strategie commerciali dell'azienda. Dall'altro lato AMD sembra intenzionata a tagliare i prezzi dei processori Ryzen per far spazio alle nuove soluzioni Threadripper. Il momento è positivo per il mercato desktop, che sta vivendo una riaccesa competizione che sembra già portare giovamento agli utenti grazie ad una maggiore varietà di prodotti e prezzi.