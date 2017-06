Taglio di prezzo in vista per le CPU AMD Ryzen?

Non è stata ufficializzata, ma la riduzione di prezzo dei processori Ryzen 7 che AMD e i partner nord americani hanno messo in atto in questi giorni potrebbe essere legata alla volontà di AMD di meglio posizionare a livello di prezzo i processori Ryzen Threadripper recentemente annunciati.

In nord america Newegg propone le 3 versioni di processore Ryzen 7 con interessanti ribassi di prezzo rispetto al listino ufficiale, tasse escluse, indicato da AMD. Il processore Ryzen 7 1800X vie offerto a 459,99 dollari contro i 499,99 dollari del listino ufficiale, mentre il modello Ryzen 7 1700X a 349,99 dollari contro i 399,99 dollari del listino. A chiudere la promozione la CPU Ryzen 7 1700, con un prezzo di 299,99 dollari contro i 329,99 dollari del listino ufficiale.

Gli sconti più consistenti sono per le due proposte di fascia più alta, scelta che fa pensare alla volontà di AMD di meglio posizionare le soluzioni Ryzen 7 rispetto ai processori Intel HEDT annunciati al Computex. Parliamo dei modelli Core i7-7740X con architettura quad core, previsto a 339 dollari di listino, oltre al modello Core i7-7800Xcon costo di 389 dollari e architettura a 6 core.

Oltre a essere meglio competitivi rispetto alle soluzioni concorrenti di Intel i nuovi listini permettono ad AMD di ritagliare maggiore spazio di intervento per il debutto delle prime CPU della famiglia Ryzen Threadripper, attese in declinazioni sino a 16 core in abbinamento alle nuove schede madri basate su chipset AMD X399.

Non sappiamo se e in che misura AMD praticherà una riduzione dei listini in Europa, e quindi anche in Italia. In genere i ribassi di prezzo dai listini ufficiali avvengono con maggior rapidità e frequenza nel mercato nord americano per via della struttura commerciale con la quale i componenti informatici sono venduti.