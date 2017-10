iOS 11 non sa compiere le addizioni di prima elementare: colpa di un bug

Un bug nell'app Calcolatrice integrata nativamente su iOS 11 è stato oggetto di discussione in questi giorni su Reddit, ma anche su diversi forum del web. Si tratta di un problema banale, quasi grossolano, che tuttavia è presente sin dalle prime versioni di iOS 11 proposte in beta agli utenti. Il problema deriva dalle animazioni della Calcolatrice che, se non ultimate, impediscono il riconoscimento della pressione da parte dell'utente dei tasti successivi.



Calcolatrice: a sinistra iOS 10, iOS 11 a destra

In questo modo, nell'esempio più banale, è sufficiente accedere nell'app e digitare velocemente 1+2+3, seguito dall'uguale, per ottenere una somma del tutto sbagliata. Questo vale per tutte le operazioni che vengono svolte rapidamente sulla Calcolatrice, ed è un bug che rende inutilmente più affannoso l'uso della funzionalità basilare del sistema operativo. Se si inseriscono i numeri con sufficiente lentezza, invece, le operazioni vengono svolte correttamente.

La Calcolatrice ignora del tutto alcune pressioni se vengono effettuate quando l'animazione precedente non è ancora completata, e in egual modo anche i simboli non vengono registrati se ci sono animazioni ancora in esecuzione fra i numeri. Insomma, un orpello estetico che costringe l'utente ad eseguire i calcoli con lentezza e che Apple al momento non ha considerato un problema tale da meritare sufficiente attenzione da ricevere un fix.

Così lo descrive, invece, l'utente cplr su Reddit: "Qualsiasi sviluppatore iOS capisce qual è il problema in questo caso: l'animazione che evidenzia il tasto blocca gli eventi touch fino a quando l'animazione viene completata. Si tratta di un comportamento standard, ma per rendere un'app reattiva è meglio trovare un modo per aggirare il problema (a volte potrebbe essere corretto con un fix di una riga, altre è complicato)".

Il lag dell'animazione è stato rilevato da diversi utenti anche prima del lancio ufficiale di iOS 11 e, nonostante tutte le versioni beta (e non) che si sono susseguite, non è mai stato corretto. Per alcuni utenti il ritardo è così evidente che rende l'app Calcolatrice quasi inutilizzabile quando si vogliono effettuare calcoli rapidamente. Apple sembra essere comunque al corrente del problema, e prima o poi potrebbe arrivare un fix che ripristina il corretto funzionamento.

Nel frattempo potrebbe essere il caso di munirsi di un'alternativa fra quelle disponibili su App Store.