La bolla dell'AI: perché l'economia dei data center rischia il collasso

Negli ultimi anni, i piani dell'industria tecnologica per l'intelligenza artificiale sono cresciuti da ambiziosi a decisamente pericolosi, con l'ammontare di denaro investito nel settore così elevato da rappresentare ora un serio rischio per l'economia più ampia. Ne abbiamo già parlato in un paio di occasioni (Intelligenza Artificiale in stallo? Perché lo scoppio della bolla rischia di travolgere leconomia e Il MIT gela l'entusiasmo sull'AI: 95% dei progetti AI falliti. E secondo Altman: "Perdite enormi in arrivo"), e oggi vi diamo una lettura della situazione da un altro punto di vista, che osserva da vicino la situazione economica dei datacenter, grazie alle valutazioni di un analista di Wall Street. Si tratta di una visione più realista e concreta, lontana dai discorsi su "rendimenti attesi" e "potenziale" che di norma permeano le considerazioni legate allo scoppio di una bolla.

Perché magari in alcuni casi lo si dimentica, ma alla base della più ampia tecnologia AI, spesso definita in modo approssimativo, ci sono ovviamente i data center, che possiamo un po' semplicisticamente - ma senza dubbio concretamente - immaginare come vasti "magazzini" riempiti fino all'orlo di chip specializzati, e infrastruttura collegata, che trasformano l'energia in potenza computazionale, rendendo così possibili tutte le richieste, dalle più strampalate a quelle davvero utili, che quotidianamente vengono rivolte ai chatbot AI.

E' comunque difficile riuscire a tratteggiare un quadro economico chiaro relativamente ai data center, anche per via dell'impressionante quantità di denaro speso per costruirli. Ci ha provato Harris Kupperman, Chief Investment Officer di Praetorian Capital, che ha provato ad osservare cosa accade dietro le quinte della costruzione di un datacenter e di come vengano impiegati i relativi investimenti.

Nel suo intervento Kupperman chiarisce i suoi intenti: "Ho osservato come l'AI sia passata da un interessante trucco da salotto per fare meme, a qualcosa che è sempre più integrato nel mio flusso di lavoro quotidiano. Non sono qui per sminuire l'AI, è il futuro, e riconosco che stiamo solo scalfendo la superficie in termini di quello che può fare". Kupperman però afferma con franchezza: "Riconosco anche una cattiva allocazione di capitale quando la vedo, riconosco una bolla di follia e riconosco l'arroganza".

Datacenter AI: il fatturato non tiene il passo dell'ammortamento

L'analista ha elaborato alcuni calcoli per stimare il costo di un data center, tenendo conto anche dell'inevitabile usura e rottura dei suoi elementi nel corso del tempo. In particolare, proprio su questo aspetto, delinea tre categorie di componenti: i chip, la cui obsolescenza si misura in pochi anni, le infrastrutture, che necessitano di sostituzione ogni dieci anni circa, e l'immobile, la cui durata nel tempo è quasi indeterminata.

Secondo l'analisi di Kupperman, i data center AI costruiti e da costruire nel 2025 saranno oggetto di un ammortamento annuale di 40 miliardi di dollari, laddove contemporaneamente consentiranno di generare tra i 15 e i 20 miliardi di dollari di fatturato. Dato il ritmo attuale con cui le aziende tecnologiche stanno spendendo denaro senza molto ritorno - una scommessa a lungo termine che l'AI renderà obsoleta la manodopera umana -. "Non vedo come ci possa mai essere alcun ritorno sull'investimento data la matematica attuale", ha sottolineato l'analista.

Andando ancora oltre, se non ci si volesse accontentare del punto di pareggio e anzi si desiderasse ottenere un utile paragonabile a imprese commerciali di dimensioni simili, Kupperman stima che i data center americani dovrebbero raccogliere un fatturato di 480 miliardi di dollari nel solo 2025.

I numeri messi così forse non aiutano a capire la dimensione del problema. Ecco che Kupperman porta l'esempio di una realtà concreta, con un giro d'affari reale: il colosso dello streaming Netflix oggi riesce a raccogliere intorno ai 40 miliardi di dollari di fatturato annui dai suoi 300 milioni di abbonati. Se le aziende AI applicassero un modello di business ad abbonamento con lo stesso listino di Netflix, avrebbero bisogno nel complesso di un volume di clienti di quasi 3,7 miliardi di individui per ottenere un utile solo sulla spesa per i datacenter. Si tratta di quasi la metà dell'intera popolazione mondiale.

Noi vi diamo un'altra lettura: sapete quali sono le società che riescono a raccogliere un fatturato annuo di almeno 480 miliardi di dollari? Saudi Aramco (480,5 miliardi), la società elettrica statale cinese (545,9 miliardi), Amazon (638 miliardi) e Walmart (681 miliardi).

"Semplicemente, alla traiettoria attuale, stiamo per colpire un muro, e presto", si è preoccupato Kupperman. "Non ci sono semplicemente ricavi sufficienti e non ci potranno mai essere ricavi sufficienti. Il mondo semplicemente non ha la capacità di pagare per così tanta AI".