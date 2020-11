Pirateria, l'operazione 'Tempesta Perfetta' ha oscurato 5500 siti di streaming

L'operazione della Guardia di Finanza contro la pirateria di contenuti audiovisivi che ha tenuto banco qualche giorno fa era parte di un'azione più ampia che ha portato a oscurare più di 5.500 siti illegali di live streaming e oltre 350 canali Telegram che trasmettevano illecitamente contenuti protetti in tutto il mondo a una platea che per ora è stata conteggiata in oltre 50 milioni di utenti, dei quali circa 5 milioni solo in Italia.

L'operazione, denominata "The Perfect Storm", è stata condotta dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, in sinergia con il personale specializzato del Servizio di Polizia Postale e delle Telecomunicazioni della Polizia di Stato, nell'ambito del procedimento penale 11226/17 in essere presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli. L'indagine si è avvalsa dei canali di cooperazione giudiziaria internazionale tramite l'Agenzia Europea Eurojust in diversi Paesi UE più 5 extra UE (USA, Regno Unito, Russia, Ucraina e Svizzera).

"In contemporanea con la riproduzione di numerosi eventi on demand, tra cui partite di calcio dei principali campionati europei, centinaia di migliaia di incauti utenti che avevano stipulato contratti di abbonamento con le IPTV pirata, hanno all'improvviso visualizzato sui propri dispositivi un pannello che li avvertiva che il sito tramite il quale stavano illegalmente visionando il programma era stato sottoposto a sequestro", si legge in una nota diffusa dalla GdF.

Secondo il sostituto procuratore Valeria Sico, che ha parlato in conferenza stampa, "non solo gli utenti rischiano ma sono individuati. Abbiamo traccia di tutti gli indirizzi IP. Abbiamo cristallizzato i dati di tutti coloro che ricevevano il segnale. Sono già individuati, sono già responsabili".

Dopo aver oscurato oltre 5.500 risorse informatiche tra server di trasmissione, piattaforme di gestione, siti vetrina e siti di live streaming, oltre a 350 canali Telegram, i responsabili dell'organizzazione criminale si sono mossi mettendo in campo risorse di backup e questo ha portato "a individuare ulteriori 350 siti vetrina e 370 canali Telegram", spiega la GdF. "Tali risorse, sono state quindi oggetto di un nuovo sequestro d'urgenza disposto dalla Procura, che ha azzerato ogni residua possibilità in capo all'organizzazione di riprodurre contenuti video in violazione delle norme poste a tutela del diritto d'autore".

"Le indagini hanno permesso di identificare un sistema articolato, a carattere piramidale, rappresentato da piattaforme informatiche di ultima generazione, alimentate simultaneamente da numerose sorgenti di contenuti ubicate in Europa e finalizzate alla trasformazione dei segnali audiovideo protetti da diritto d'autore riconducibili alle principali pay TV e servizi c.d. 'Over The Top' (Netflix, DAZN, Disney+), in flussi dati sistematicamente redistribuiti attraverso server identificati in datacenter collocati in tutto il mondo. Attraverso questa tecnica, i criminali informatici, a fronte di transazioni economiche disposte anche attraverso criptovalute, erano in grado di alimentare migliaia di servizi illegali di IPTV, nonché servizi web di live streaming, applicazioni mobili e canali Telegram".

L'operazione ha portato a una misura di custodia cautelare in carcere in Italia, oltre al sequestro e confisca per equivalente pari a oltre 10,6 milioni di euro nei confronti di 23 indagati con contestuale esecuzione di perquisizioni in Italia ed all'estero.

Sono stati emessi 30 decreti di perquisizione e sequestro presso le centrali di ritrasmissione del segnale pirata in Italia ed all'estero, svolte 100 perquisizioni domiciliari e locali nei confronti dei principali reseller italiani e sequestrati 334 account PayPal destinati alla raccolta dei profitti dell'attività illecita. Perquisizioni e sequestri di attrezzatura e denaro hanno coinvolto paesi come Malta, Spagna, Germania, Bulgaria, Grecia, Lituania, Slovenia, Svezia, Belgio, Romania, Olanda e Francia.