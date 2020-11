SpaceX Starship SN8: secondo static fire in attesa del salto a 15 km

SpaceX Starship SN8, l'ultimo prototipo completato e posizionato sulla piattaforma di prova, ha eseguito nelle scorse ore uno static fire. Lo scopo era quello di testare le funzionalità di motori e della nuova sistemazione dei serbatoi. Questa unità dovrebbe essere anche la prima a riuscire a compiere "il salto" a 15 km di quota nel corso delle prossime settimane.

SpaceX Starship SN8: le prove prima del grande evento

Nello static fire di queste ore avvenuto in Texas, SpaceX Starship SN8 ha acceso solo uno dei suoi tre motori Raptor, probabilmente per capire se il nuovo serbatoio nella zona superiore (nosecone) e il sistema di collegamenti fosse correttamente configurato. Nei prossimi giorni ci potrebbe essere poi un'ulteriore prova con due o tre motori accesi contemporaneamente.

Quello che si vedrà compiere il primo "salto" a 15 km sarà un modello più completo rispetto ai precedenti, dove si vedeva più che altro quello che sembrava un silos. Ora invece con il nosecone (la zona superiore) e i flap la navicella sta prendendo pian piano la sua configurazione definitiva, anche se ancora mancano molti passaggi.

Durante le prove di SpaceX Starship SN8 sono anche stati notati alcuni detriti lanciati in aria dalla zona alla base della navicella. Non sembra attualmente che questo possa aver pregiudicato la sua funzionalità ma bisognerà attendere informazioni più complete e chiare prima di trarre tutte le conclusioni.

Nel frattempo sono già in fase di completamento i nuovi SN9, SN10 e SN11 oltre al lanciatore Super Heavy. Quest'ultimo non è mai stato visto nella sua forma definitiva e sarà un'altra delle fasi più complesse in termini di assemblaggio e test considerando le sue dimensioni complessive (circa 70 metri d'altezza e 9 metri di diametro).