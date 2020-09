Dopo SN5, anche SpaceX Starship SN6 fa un salto di 150 metri

Continua la fase di sviluppo di SpaceX Starship e, dopo il primo "saltello" (hop) di SN5, ora è toccato al prototipo Starship SN6 sollevarsi in aria per la prima prova a bassa quota. La Luna e Marte sono 150 metri più vicini ora anche se la strada per arrivare sul satellite naturale o su un altro pianeta sono ancora ricche di insidie e incertezze.

La prova di SpaceX Starship SN6 è avvenuta ancora una volta nel Sud del Texas questo Giovedì. Ancora una volta il suo design è molto essenziale e lontano da quello che sarà l'aspetto definitivo, ma del resto in queste fasi si stanno testando e sperimentando tutta una serie di novità che non riguardano l'aspetto estetico-funzionale esteriore.

Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI — SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020

Interessante notare che dopo le prime problematiche legate ai test di pressurizzazione dei serbatoi, ora a distanza di circa un mese si è passati a un doppio salto (per quanto a bassa quota). Lo sviluppo sembrerebbe quindi procedere a ritmo serrato.

Anche Starship SN6 utilizza un design semplificato e vede nella zona inferiore un unico motore Raptor posizionato leggermente fuori asse. Il volo complessivamente è durato circa 50" con una traiettoria parabolica durante la quale ha anche stazionato in aria. Una fotocopia di quanto accaduto con SN5.

Il prossimo passo sarà passare a modelli più evoluti con un numero maggiore di motori. Questo consentirà ai successori di Starship SN6 di sollevarsi fino a 20 km di quota per test ancora più completi e complessi (con un design sempre più vicino a quello definitivo).

Ricordiamo che SpaceX Starship sarà alta 50 metri e potrà trasportare un carico utile notevole, per esempio 100 persone. Per riuscire a "sfuggire" alla forza di gravità della Terra sarà però necessario un razzo Super Heavy con 31 motori che invece non sarà impiegato nel caso di partenze dalla Luna (per esempio).