SpaceX Starship SN8 e Super Heavy prendono forma in Texas

Lo aveva preannunciato qualche giorno fa Elon Musk, e ora abbiamo le prime fotografie del nuovo SpaceX Starship SN8 che sta prendendo forma in Texas. Inoltre, per la prima volta, c'è anche il lanciatore Super Heavy. Questo nuovo prototipo sarà il primo che si spingerà a una quota superiore ai 150 metri dei test precedenti, arrivando (se tutto andrà bene) a circa 20 km di altezza.

I prototipi prendono forma a Boca Chica

A differenza del design austero dei precedenti modelli, ora con SpaceX Starship SN8 si passa a qualcosa di più articolato (ancora lontano da quello definitivo). Per esempio vediamo il sistema di enormi alette nella zona inferiore così come la zona anteriore della navicella con la forma a cono in precedenza simulata con un carico accessorio. Questo modello inoltre avrà tre motori Raptor e non più solo uno (mentre nella versione definitiva saranno ben sei).

Per quanto riguarda invece il lanciatore Super Heavy siamo ancora alle fasi iniziali di sviluppo: nel video si possono vedere alcune componenti in fase di realizzazione e assemblaggio. I lavori sono comunque più indietro rispetto a quelli di Starship che invece prosegue spedita prototipo dopo prototipo.

Interessante notare che oltre all'assemblaggio di SN8 sono presenti anche molte parti (anche già assemblate) di SN9, SN10 e SN11 così da permettere di eseguire test a ritmi serrati nei prossimi mesi senza dover attendere le fasi produttive intermedie.

Sempre in queste ore è stato eseguito un test per quanto riguarda un serbatoio di Starship SN 7.1. Come già visto in passato non è un'esplosione accidentale ma un test per capire la resistenza della struttura e i suoi limiti. Non è quindi da intendersi come un fallimento quello della distruzione del serbatoio. Proprio questo test servirà a far funzionare correttamente il serbatoio installato in SpaceX Starship SN8.