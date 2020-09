SpaceX, secondo test flight per Starship. Musk: 'Possiamo far volare qualsiasi cosa!'

Un Musk entusiasta ha commentato così l'esito positivo della missione: "Questo dimostra che possiamo far volare qualsiasi cosa!". Meno di un mese fa, SpaceX aveva fatto volare per 150 metri un prototipo dell'enorme Starship, per poi riportarlo a terra con una manovra sicura. Lo scorso giovedì l'azienda ha ripetuto l'impresa con l'ultima versione del veicolo: Serial Number 6 o SN6.

L'accensione del propulsore Raptor alimentato a metano e ossigeno liquidi è stata svolta con una temperatura ambiente di circa 32°C. La Starship ha così svolto il suo percorso di 150 metri con una leggera angolazione, visto che il motore è installato decentrato, prima di scendere e fermarsi vicino al punto di lancio. Sebbene i pochi metri percorsi non siano nulla rispetto ai viaggi pianificati, questi voli di prova rappresentano traguardi tecnici enormi, frutto di tantissimo lavoro.

Sotto test sono stati sottoposti i complessi sistemi idraulici dei serbatori e il propulsore della Starship, con SpaceX che è riuscita a mandare per la seconda volta in aria il mezzo. E' ora, pertanto, di provare a mandare la Starship ad altezze superiori. Elon Musk, che è il fondatore dell'azienda spaziale, ha detto che la compagnia potrebbe tentare diversi salti intermedi prima di procedere a un volo di prova più interessante che porterà la navicella a 20 km di altitudine.

SpaceX sta adottando una filosofia di progettazione iterativa, dopo aver espanso la capacità di produzione nel Texas vicino alle piattaforme di lancio da sfruttare per i test. Nel 2019 SpaceX aveva provato per la prima volta il motore Raptor con la navicella Starhopper (molto più piccola di Starship) lanciandola prima a 20 metri e poi a 150 metri. In entrambi i casi la missione è stata un successo, sia per il decollo che per l'atterraggio della navicella.

SpaceX è così passata a costruire i primi prototipi della Starship, ma nel frattempo ha anche pianificato di ottimizzare le sue capacità di produzione del veicolo, visto che ne servirà più di uno per il suo piano di colonizzare Marte. L'azienda ha cominciato con la produzione dei serbatoi, con pareti sottili ma durevoli, molti dei quali sono scoppiati nei test. Il lento processo di progettazione è culminato con il test di SN5 riuscito ad agosto, e adesso con quello di SN6. E' per tutto il lavoro che c'è stato dietro che i piccoli "hop" da 150 metri sono un grosso successo.

Cosa verrà adesso? SpaceX ha progettato un nuovo serbatoio con una nuova lega d'acciaio, che verrà testato presto fino a scoprirne i limiti. In seguito l'azienda proverà una Starship a dimensioni piene (SN8), completa della parte frontale e delle ali puntando a raggiungere il traguardo dei 20km. Attualmente la società sta costruendo la SN9 e ha ricevuto le prime componenti della SN10, e ogni versione baserà il proprio successo sui fallimenti delle precedenti.