SpaceX, Musk: ''Starship SN8 è pronto, avrà flap, ogiva e arriverà a 18 km''

Elon Musk ha annunciato che la realizzazione del prototipo SN8 di Starship, la navicella con cui SpaceX punta a portare l'uomo su Marte, sarà completata in una settimana. A differenza delle precedenti SN5 e SN6, molto simili a un silos di grano, SN8 avrà avrà flap e ogiva. Dopo aver completato i test di volo con "salti" da 150 metri con i precedenti prototipi, SpaceX ha un obiettivo più ambizioso per i test di SN8, ossia portarla a 60.000 piedi (18 chilometri circa) e poi farla tornare a terra tutta intera in modo controllato.

Flap e ogiva serviranno a controllarne il volo, oltre a rappresentare una configurazione sempre più vicina a quella finale. Il nuovo prototipo subirà gli stessi primi test dei suoi predecessori, tra cui un'accensione statica e altri controlli a terra, seguiti da un altro avvio statico prima di tentare il volo a circa 18 chilometri e l'atterraggio controllato.

SN8 Starship with flaps & nosecone should be done in about a week. Then static fire, checkouts, static fire, fly to 60,000 ft & back. — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2020

Lo sviluppo di Starship è in ritardo rispetto alle prime e più rosee proiezioni di Musk, ma il CEO di SpaceX è noto per le sue stime eccessivamente ottimistiche. Non bisogna dimenticare che lo sviluppo di navicelle spaziali è notoriamente complesso, quindi questo primo tentativo di volo ad alta quota potrebbe andare male. Il bello è che un errore, non è sempre un dramma, anzi. SpaceX, in particolare, ha un programma di sviluppo rapido che punta a imparare dagli errori precedenti e a realizzare più prototipi simultaneamente, in modo da integrare rapidamente le lezioni apprese e arrivare ai lanci ufficiali preparati a ogni evenienza.