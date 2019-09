IPTV: ecco cosa rischia chi ha usato il ''pezzotto'' tra reclusione e multa

Oltre 100 militari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e dei reparti

territoriali della Guardia di Finanza stanno eseguendo, in queste ore, provvedimenti di

perquisizione locale, informatica e conseguente sequestro nei confronti della più rilevante organizzazione clandestina ideatrice e principale responsabile della diffusione illegale via Internet delle emittenti televisive a pagamento come Sky, DAZN, Mediaset, Netflix, Infinity e molto altro ancora. Il riferimento è chiaramente all'ormai famoso "pezzotto" ossia quel servizio (illegale) che permette di vedere in chiaro tutti i maggiori canali di streaming invece a pagamento.

IPTV: cos'è e come funziona

Innanzitutto chiariamo cos'è il "Pezzotto" e soprattutto cosa permette di fare. Il pezzotto non è altro che la piattaforma illegale che permette a chiunque (una volta pagata una tantum a chi lo fornisce) di godere di tutti i contenuti proposti a pagamento ad un prezzo decisamente inferiore rispetto ai prezzi ufficiali. Per farlo funzionare si deve avere solamente un decoder che collegato alla rete telefonica ossia alla rete internet permette di decodificare il segnale proveniente dal web e di garantire in chiaro tutti i contenuti come quelli di Sky, DAZN, Netflix ma anche altri.

L'indagine ha portato alla disattivazione della piattaforma internazionale Xtream Codes, ideata da 2 cittadini greci e utilizzata anche in Italia. La rete commerciale da noi aveva basi soprattutto in Lombardia, Veneto, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Grazie alla tecnologia Xtream Codes, una volta ricevuto il segnale, chi di dovere non faceva altro che acquistare i pacchetti per poi rivenderli illegalmente al cliente finale che chiaramente era attratto da costi irrisori (solo 12€). I numeri parlano chiaro: oltre 5 milioni di utenti solo in Italia, per un giro d’affari stimato in circa 60 milioni di Euro annui.

IPTV: cosa rischia l'utente che lo usa

Non è una novità che l’utilizzo delle IPTV per accedere ai contenuti delle pay tv pagando pochi euro al mese sia reato. Ora che stiamo assistendo a una stretta senza precedenti su queste TV illegali, le pene per chi usa IPTV e Sky "pezzotto" si sono fatte più severe.

Cosa si rischia se si viene beccati dalla Guardia di finanza?

Se a chi trasmette IPTV e codici di accesso, oltre alla violazione del diritto d’autore viene contestato anche il reato di frode informatica, chi acquista file per IPTV e viene beccato ad utilizzare il servizio rischia una sanzione penale oltre al risarcimento da corrispondere alla pay-tv violata. Questo significa che non viene sanzionato solo chi vende o trasmette il servizio ma anche chi si abbona ad una IPTV visto che risulta anch'esso colpevole di reato. La violazione del diritto d’autore, delitto contestato anche all’utente finale, viene punita con una sanzione pecuniaria che va dai 2.582 euro ai 25.822 euro, più il carcere da un minimo di 6 mesi fino a 3 anni.

In tal caso a parlare vi è la Corte di Cassazione che ha stabilito come chi usufruisce di IPTV illegali per guardare le trasmissioni a pagamento rischia una condanna penale. E per essere colpevoli non conta il mezzo attraverso cui si guarda la IPTV (Card Sharing, IPTV, tv-box o decoder), ma l’attività fraudolenta in sé. È quindi sufficiente possedere le chiavi di accesso pirata o l’indirizzo IP che trasmette i contenuti video Non importa se tramite : quello che conta è la finalità fraudolenta del mancato pagamento del canone.

Ora, nel caso specifico degli utenti Xtream Codes, anche loro saranno indagati. Quelli che rischiano di più saranno coloro che si trovavano online al momento dell’operazione anti-pirateria. Ma non saranno gli unici visto che anche tutti gli altri saranno in qualche modo sanzionati e puniti. Le forze dell’ordine intendono risalire infatti ai fruitori della piattaforma tramite il loro indirizzo IP e le carte con cui effettuavano i pagamenti ai diffusori del servizio pirata. In questo caso dunque anche loro rischiano arresto con carcere fino a 3 anni e multe fino a 25mila euro.

Come è possibile essere scoperti se si possiede un IPTV?

Chi utilizza o ha acquistato un servizio IPTV forse non percepisce la reale problematica nell'usare questo tipo di sistema. Si pensa che il sistema sia stato architettato così bene che chi lo utilizza non verrà mai scoperto. Un errore. Sì, perché il flusso di dati internet generato proprio da queste IPTV è facilmente tracciabile proprio dalla Polizia. Tutti coloro che l'hanno utilizzata fino ad oggi e non sono stati scoperti hanno avuto fortuna perché le autorità hanno deciso di volontà di non intervenire.

In questo caso infatti con le varie operazioni contro le IPTV, le forze dell'ordine, riescono ad entrare in possesso degli IP dei vari utenti utilizzati per accedere al servizio illegale e questo chiaramente fa si che si possa in caso intervenire legalmente nei confronti appunto degli utenti che hanno fatto uso dei servizi pirata.