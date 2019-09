Stangata alla pirateria in Italia: oscurata l'IPTV del Pezzotto. Arresti e sequestri in corso

A pochi giorni dalla chiusura di 114 siti internet pirata la pirateria subisce una nuova stangata in Italia. Ad annunciarlo è la Guardia di Finanza con una nota pubblica in cui si legge che l'operazione Eclissi ha portato alla "disattivazione del più importante network internazionale di diffusione pirata di piattaforme televisive a pagamento". Il riferimento è al celebre Pezzotto e alla piattaforma Xtream Codes su cui si basava, che è stata oscurata in Italia e in Europa.

Cos'è il Pezzotto? Ne avevamo parlato a fine 2018 in questo articolo: il pezzotto di ultima generazione è sostanzialmente un sistema che consente di godere di contenuti proposti a pagamento ad un prezzo nettamente agevolato rispetto ai canoni imposti dalle aziende. Basta avere un particolare decoder che collegato alla rete telefonica decodifica il segnale web e lo trasmette alla TV di casa: un unico decoder, in altre parole, per godere a circa 12€ al mese di tutti i contenuti presenti su Sky, Mediaset Premium, Netflix, Dazn, e altri.

Stanno ancora partecipando all'operazione oltre 100 militari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e dei reparti territoriali della Guardia di Finanza, i quali stanno eseguendo perquisizioni e sequestri di quella che viene definita dalle Autorità come "la più rilevante organizzazione clandestina mondiale ideatrice e principale responsabile della capillare diffusione illegale via Internet delle emittenti televisive a pagamento". Si tratta di un giro di affari che in Italia avrebbe garantito un fatturato di 2 milioni di euro annui.

L'indagine ha portato alla individuazione e disattivazione della piattaforma internazionale Xtream Codes, ideata da 2 cittadini greci e utilizzata anche in Italia. La rete commerciale nel Belpaese aveva basi prevalentemente in Lombardia, Veneto, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia: l'Organizzazione riceveva il segnale grazie alla tecnologia Xtream Codes acquisendo illegalmente pacchetti di contenuti per rivenderli al cliente finale, il quale avrebbe potuto vedere tutti i principali palinsesti TV con un unico abbonamento.

Otto ordini europei di indagine emessi dalla Procura di Napoli sono stati eseguiti simultaneamente mercoledì in Olanda, Francia, Grecia, Germania e Bulgaria, nei confronti di tre aziende e cinque persone. Le Autorità europee hanno inoltre sequestrato e oscurato non solo la piattaforma, ma anche 80 siti internet e 183 server dedicati che irrogavano il servizio ad oltre 700 mila utenti online. Sono stati sequestrati inoltre 197 rapporti finanziari fra account PayPal, PostePay e conti corrente in cui finivano i proventi dell'Organizzazione.

È da sottolineare che ad essere illegale non è solo la distribuzione dei contenuti, ma anche la loro fruizione: per chi usa il pezzotto o simili è infatti prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa fino a un massimo di 25.882 euro.