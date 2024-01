Incidente nucleare in Piemonte? Niente paura, è un test di IT-alert

Dopo i test regionali avvenuti nella seconda parte dell'anno passato, continua la sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-alert, per intenderci quel sistema che fa suonare gli smartphone per avvisarci di gravi pericoli nella zona in cui ci troviamo.

La prima fase di test del 2024 si svolgerà da oggi 22 e continuerà fino al 26 gennaio dedicandosi a "scenari di rischio specifici e su porzioni ridotte e circoscritte di territorio".

Secondo quanto comunicato, verranno effettuati i test di invio del messaggio in parte dei territori di dodici regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle D'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

Gli scenari di rischio saranno tre:

Collasso di una grande diga in Campania, Sicilia, Valle D'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano

in Campania, Sicilia, Valle D'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano Incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Sardegna e Toscana

soggetti alla Direttiva Seveso in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Sardegna e Toscana Incidente nucleare in Piemonte





Più precisamente, di seguito il calendario con le zone interessate:

22 gennaio, ore 12:00

Incidente nucleare

Regione Piemonte - Città metropolitana di Torino

23 gennaio, ore 14:30

Incidente rilevante in stabilimenti industriali

Regione Toscana - TOSCOCHIMICA, Prato (PO) e Campi Bisenzio (FI)

24 gennaio, ore 12:00

Incidente rilevante in stabilimenti industriali

Regione Calabria - BUTANGAS, Montalto Uffugo, Luzzi, Rende, Rose (CS)

Regione Campania - GAROLLA S.R.L., Napoli

Regione Emilia-Romagna - SCAM S.P.A., Modena

Regione Sardegna - FIAMMA 2000 S.P.A., Serramanna (SU) e Villasor (SU)

25 gennaio, ore 12:00

Incidente rilevante in stabilimenti industriali

Regione Basilicata - ENI S.P.A., Viggiano, Grumento Nova (PZ)

Regione Friuli-Venezia Giulia - RIR-GALA LOGISTICA S.R.L., Visco, Aiello del Friuli, Palmanova, San Vito al Torre (UD)

Collasso grandi dighe

Regione Campania - Diga di Presenzano - Amorosi, Dugenta, Faicchio, Limatola, Melizzano, Puglianello (BN); Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caiazzo, Capua, Castel Campagnano, Castel Morrone, Dragoni, Gioia Sannitica, Piana di Monte Verna, Pietravairano, Pontelatone, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Ruviano, Sant'Angelo d'Alife e Vairano Patenora (CE)

Provincia Autonoma di Bolzano - Diga di Monguelfo - Brunico, Chienes, Monguelfo-Tesido, Perca, Rasun-Anterselva, San Lorenzo di Sebato, Valdaora

26 gennaio, ore 12:00

Incidente rilevante in stabilimenti industriali

Regione Abruzzo - GPL SODIFA S.R.L., L'Aquila

Collasso grandi dighe

Regione Sicilia - Diga di Ancipa - Centuripe, Troina (EN); Cesarò, San Teodoro (ME); Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catania, Motta, Paternò, Randazzo, Sant’Anastasia (CT)

Regione Valle D'Aosta - Diga di Beauregard - Arvier, Valgrisenche e Villeneuve

Dopo il primo test regionale per verificare la funzionalità del servizio, la nuova sperimentazione avrà un doppio obiettivo: sperimentare IT-alert su porzioni ridotte e circoscritte di territorio e incentivare la familiarizzazione con la ricezione del messaggio con testo declinato in base al rischio specifico e all'area interessata.

"Il tutto si inserisce nella cornice più ampia del processo di avvicinamento alla possibile messa in operatività del sistema di allarme pubblico", si legge sul sito dove è possibile trovare ulteriori informazioni sui test di questi giorni.

Ad esempio, chi si trova nella zona di Torino alle 12:00 potrebbe ricevere il seguente messaggio.

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente nucleare in un impianto sito in paese estero con potenziali ripercussioni nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente nucleare vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Nei giorni dei test sull'homepage del sito di IT-alert sarà presente il link al questionario che, come per i precedenti test, tutti coloro che si troveranno nei territori coinvolti saranno invitati a compilare per contribuire a implementare il sistema. Coloro che, pur trovandosi nell'area interessata dal test, non dovessero ricevere alcuna notifica di IT-alert, potranno compilarlo ugualmente per segnalare tale mancanza.