Elon Musk fa decidere agli utenti il ritorno di Trump su Twitter: Vox Populi, Vox Dei

Mentre ancora si discute del futuro di Twitter dopo i licenziamenti e l'esodo di massa dei dipendenti, Elon Musk torna ad accendere i riflettori su uno dei temi più scottanti degli ultimi anni: il ban permanente contro l'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

L'uomo più ricco del mondo, già in passato, aveva dichiarato di non ritenere corretto il ban contro il tycoon, ma mentre tutti si aspettavano una sua decisione d'ufficio, Musk ha deciso di lasciare la decisione agli utenti della piattaforma. Da qualche ora è possibile votare un sondaggio, accompagnato dall'imprenditore sudafricano con il tweet "Vox Populi, Vox Dei".

Nelle scorse ore, invece, sono stati ripristinati gli account di altri utenti controversi come quello del sito satirico conservatore Babylon Bee, l'autore conservatore (ed ex personaggio di YouTube) Jordan Peterson e la comica Kathy Griffin. Azioni che Musk ha ribattezzato come "Freedom Fridays".

"La nuova politica di Twitter è la libertà di parola, ma non la libertà di diffusione. I tweet negativi / di odio saranno depotenziati e demonetizzati, quindi niente pubblicità o altre entrate su Twitter. Non troverai il tweet a meno che non lo cerchi specificamente, il che non è diverso dal resto di Internet", ha spiegato Musk aggiungendo che la misura riguarderà il singolo tweet e non per l'intero account.