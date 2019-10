Australia: per guardare il porno si pensa al riconoscimento facciale

Il legislatore Austrialiano sta cercando di mettere in atto una maniera che prevenga l'accesso alla pornografia online da parte dei minori. A tal scopo il dipartimento degli Affari Interni ha proposto una possibile strada: la tecnologia di riconoscimento del volto.

"Gli Affari Interni stanno sviluppando un Face Verification Service che permetta di individuare la corrispondenza tra la foto di un individuo e l'immagine utilizzata su uno dei loro documenti di identità. Questo permetterebbe di aiutare nella verifica dell'età anagrafica ed evitare che un minore usi un documento del genitore per aggirare i controlli" spiega il governo Australiano.

Il governo Australiano è al lavoro da qualche anno ad un sistema di corrispondenza dei volti. Nel 2016 il governo annunciò l'avvio della prima fase del nuovo Face Verification Service, dando ad alcuni dipartimenti e alla polizia federale la possibilità di condividere le corrispondenze delle foto digitali dei volti dei cittadini.

Il sistema è stato però inizialmente abbastanza limitato, includendo solo foto di persone che avevano fatto richiesta per diventare cittadini australiani. L'uso del database era inoltre limitato ad un ristretto numero di agenzie governative, ed in particolare solo a quelle che ne avessero una stetta necessità. Il governo ha comunque lavorato all'espansione del sistema, aggiungendo altre fonti di fotografie per allargare il database e sviluppando ulteriormente la possibilità di identificare persone sconosciute. Quest'ultima proposta mostra infine la volontà di aprire la tecnologia anche al settore privato.

"Sebbene il sistema sia progettato principalmente per prevenire i crimini contro l'identità di un soggetto, gli Affari Interni ne sosterrano l'uso all'interno dell'economia Australiana per rafforzare il processo di verifica dell'età anagrafica" comunica il governo.

Resta comunque qualche ostacolo da superare: il sistema non è ancora pienamente operativo e prima di poter essere reso disponibile al settore privato è necessario attendere l'approvazione della Identity-matching Services Bill 2019, che attualmente non è ancora approdata in Parlamento.

Negli scorsi mesi anche il Regno Unito ha portato avanti l'istituzione di un sistema di verificà dell'età per i consumatori di contenuti pornografici. Il sistema britannico però non imponeva l'uso di alcuna specifica tecnologia, lasciando invece decidere ai singoli siti porno quale fosse il modo migliore. Il sistema avrebbe dovuto prendere il via il 15 luglio, ma sotto le pressioni dei difensori della privacy il governo ne ha sospeso l'applicazione a tempo indeterminato.