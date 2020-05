Xiaomi Live Show: ufficiali i nuovi Redmi Note 9 e 9 Pro ma anche Mi TV e Mi Note 10 Lite e Mi 10 Lite 5G. Eccoli tutti

Concluso da pochissimo un vero e proprio spettacolo organizzato da Xiaomi e ricco di ospiti molto amati dal pubblico italiano come Diletta Leotta, Salvatore Esposito, Ivan Zaytsev, Nonna Rosetta e Daniele Pugliese di Casa Surace. L'occasione è stata quella di celebrare l’arrivo in Italia dei nuovi smartphone della famiglia Redmi Note 9 ma anche gli attesissimi Mi TV, senza dimenticare Mi Note 10 Lite e Mi 10 Lite 5G. Una miriade di prodotti che l'azienda ha finalmente deciso di far arrivare anche in Italia. Vediamo allora tutte le novità.

Redmi Note 9 e 9 Pro

Sono i due smartphone di una delle serie Xiaomi tra le più attese. Parliamo del Redmi Note 9 e 9 Pro che finalmente arrivano in Italia e che cercano di bissare quei successi dei loro predecessori che tanto sono piaciuti agli utenti. In questo caso ecco che Redmi Note 9 dispone di un processore MediaTek Helio G85 che lo rende il primo smartphone al mondo dotato di questo nuovo chipset. Batteria importante da 5020mAh con supporto per la ricarica rapida da 18W che sembrano segnare un punto importante per l'azienda e vedremo se lo faranno per gli utenti.

A livello fotografico per i selfie vi è una cam da 13MP mentre al posteriore troviamo una fotocamera principale da 48MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8MP, lente macro da 2MP e sensore di profondità da 2MP. Quattro obiettivi pronti a mettersi all'opera per l'utente che cercherà di scattare i propri momenti in ogni situazione. E vedremo se lo smartphone lo accontenterà. Redmi Note 9 (così come anche la versione Pro) è dotato di NFC multifunzionale, jack per cuffie e un blaster IR.

Le sue versioni di Redmi Note 9 disponibili saranno caratterizzate da tre colori diversi: Midnight Grey, Forest Green, Polar White nelle versioni 3GB+64GB e 4GB+128GB.

Redmi Note 9 Pro invece si presenta con un DotDisplay da 6,67” senza notch ma soprattutto un processore Qualcomm Snapdragon 720G che verrà affiancato da 6GB di RAM e storage di 64 e 128GB. Presente un sensore per le impronte digitali montato lateralmente e un nuovo design del modulo della fotocamera frontale. Qui i sensori al posteriore sono identici a quelli della versione normale con una quadrupla fotocamera.

La batteria ha una capacità di 5020 mAh e supporta la funzionalità di ricarica rapida da 30W e che consente fino a due giorni di autonomia. Redmi Note 9 Pro è disponibile in tre colorazioni: Interstellar Grey, Tropical Green e Glacier White, nella variante da 6GB+64GB e da 6GB+128GB.

Redmi Note 9 e Note 9 Pro: prezzi e disponibilità

Particolare la proposta per questi due smartphone da parte di Xiaomi soprattutto nelle prime fasi di vendita. Dalle ore 00.01 di oggi, infatti Redmi Note 9 da 3GB+64GB e Redmi Note 9 Pro nella versione da 6GB+64GB saranno disponibili su mi.com, Mi Store e Amazon, mentre Redmi Note 9 da 4GB+128GB e Redmi Note 9 Pro da 6GB+128GB saranno acquistabili presso i Mi Store, tutte le principali catene di distribuzione e i principali operatori telefonici.

I prezzi ufficiali saranno:

Redmi Note 9 da 3GB+64GB prezzo di 199,90€

da 3GB+64GB prezzo di Redmi Note 9 da 4GB+128GB prezzo di 229,90€

da 4GB+128GB prezzo di Redmi Note 9 Pro da 6GB+64GB prezzo di 269,90€

da 6GB+64GB prezzo di Redmi Note 9 Pro da 6GB+128GB prezzo di 299,90€

Da sottolineare che solo per le prime 24 ore, sarà possibile acquistare su mi.com e su Amazon Redmi Note 9 nella variante da 3GB+64GB e Redmi Note 9 Pro da 6GB+64GB a un prezzo rispettivamente pari a 179,90€ e 249,90€.

Xiaomi Mi Note 10 Lite e Mi 10 Lite 5G

Arrivano in Italia finalmente anche i nuovi Xiaomi Mi 10 Lite in versione 4G ma anche in versione 5G. Due smartphone dalle peculiarità interessanti come il design ripreso dalla serie Mi 10 di Xiaomi che di certo non potrà passare inosservata.

In questo caso Mi Note 10 Lite vede la presenza di un display AMOLED 3D curvo da 6,47” e di un retro in vetro 3D curvo. Bello da vedere ma soprattutto ottimo da usare con una quad camera dal potenziale importante visto che racchiude un sensore principale da 64MP di Sony (IMX686) ma anche sensori dedicati per foto ultra-grandangolari, scatti macro ravvicinati e splendidi ritratti. Nello specifico oltre alla fotocamera da 64MP è presente una Ultra Grandangolare da 8MP con f/2.2 quindi una Depth Camera da 5MP per la profondità e i dettagli ed una Macro Camera da 2MP con f/2.4.

Batteria incredibile da 5.260mAh che grazie anche al supporot alla ricarica veloce non solo dovrebbe permettere prestazioni invidiabili per autonomia ma anche una ricarica veloce per essere sempre pronti a ripartire.

Mi Note 10 Lite è già in vendita in tre colorazioni: Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple, nella versione 6GB+64GB su mi.com e presso i Mi Store e nella versione 6GB+128GB in Glacier White e Midnight Black, in esclusiva con Vodafone.

Mi 10 Lite 5G possiede invece una quad camera AI da 48MP e un display AMOLED TrueColor da 6,57”. La sua particolarità è quella di avere in dotazione un processore Qualcomm Snapdragon 765 5G e di un modem X52 integrato. Ecco che da questo punto di vista lo smartphone offre un’eccezionale connettività 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet davvero ottimale. Sulle specifiche tecniche lo smartphone vede dalla sua come detto una quad camera che oltre al sensore principale da 48MP con un secondo sensore ultra grandangolare da 8MP e f/2.2 ma anche un sensore da 2MP dpeth e un altro da 2MP per le macro. Batteria da 4.160 mAh.

Mi 10 Lite 5G sarà in vendita a partire da inizio giugno su mi.com, Mi Store Autorizzati, Amazon, presso le principali catene di distribuzione e i principali operatori telefonici nelle versioni 6GB+64GB e 6GB+128GB nelle colorazioni Cosmic Grey, Dream White e Aurora Blue.

Xiaomi Mi Note 10 Lite e Mi 10 Lite 5G: prezzi

Mi Note 10 Lite da 6GB+64GB prezzo di 369,90€

da 6GB+64GB prezzo di 369,90€ Mi Note 10 Lite da 6GB+128GB prezzo di 399,90€ solo Vodafone

da 6GB+128GB prezzo di 399,90€ solo Vodafone Mi 10 Lite 5G da 6GB+64GB prezzo di 369,90€

da 6GB+64GB prezzo di 369,90€ Mi 10 Lite 5G da 6GB+128GB prezzo di 399,90€

Xiaomi Mi TV

Arrivano sul mercato italiano anche le nuove televisioni Mi TV. Attesissime arrivano in quattro versioni per vivere l’esperienza della smart TV con una qualità interessante ma soprattutto ad un prezzo che sicuramente non potrà non sorprendere.

Sono le Mi TV 4S 65”, Mi TV 4S 55”, Mi TV 4S 43” e Mi TV 4A 32” e offrono un design elegante con un hardware potente, un’interfaccia facile da usare, e una vasta libreria di contenuti multimediali. Ad alimentate le TV ci pensa Android TV 9.0, che permetterà agli utenti di installare le applicazioni dal Google Play Store e utilizzarle sulla TV come Google Chromecast e Google Assistant. Con Mi Remote facile da usare, i dispositivi compatibili con la smart home possono essere controllati a distanza utilizzando comandi vocali.

Ecco i prezzi delle Mi TV:

Mi TV 4S 65'' al prezzo di 669€ dal prossimo mese di luglio

dal prossimo mese di luglio Mi TV 4A da 32” al prezzo di 199€

Mi TV 4S 43” al prezzo di 399€ (per le prime 24 ore a 299€)

(per le prime 24 ore a 299€) Mi TV 4S 55” al prezzo di 499€ (per le prime 24 ore a 399€)

Mi TV 4S 65” sarà in vendita a partire dalle ore 00.01 di oggi presso i Mi Store Autorizzati e su Amazon saranno disponibili le tre diverse varianti: Mi TV 4A da 32”, Mi TV 4S 43” e Mi TV 4S 55.