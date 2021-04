WhatsApp, arrivano diverse migliorie su iPhone: ecco tutte le novità della versione 2.21.71

E' in fase di roll-out su iPhone la nuova versione di WhatsApp, 2.21.71, che introduce diverse novità per quanto riguarda il client di messaggistica più diffuso nel mondo occidentale. Fra le migliorie più interessanti troviamo quelle che riguardano la visualizzazione dei contenuti multimediali condivisi nelle conversazioni e quelle presenti nella funzione dei cosiddetti messaggi effimeri, nel client chiamati Disappearing Message, in breve i messaggi che scompaiono.

WhatsApp, le ultime novità su iPhone

La novità più evidente con il nuovo aggiornamento è relativa alla visualizzazione delle immagini e dei video condivisi, la cui anteprima è adesso più grande rispetto a prima. La nuova modalità di anteprima è già disponibile sia nelle conversazioni one-to-one sia nei gruppi, e sostituisce la vecchia riproduzione con dimensioni inferiori e formato quadrato forzato, a prescindere dal formato utilizzato dall'immagine. Con la nuova modalità, quindi, diventa superfluo interagire con l'immagine per vederla nella sua interezza, a meno che non si vogliano controllare i dettagli più fini.

Un'altra novità nel nuovo client di WhatsApp per iPhone è relativa ai Messaggi effimeri: a partire dalla nuova versione la nuova impostazione predefinita consente a tutti i partecipanti di attivare o disattivare la feature. Gli amministratori possono comunque averne controllo pieno modificando l'impostazione nella schermata relativa. Se attiva la feature, ricordiamo, tutti i messaggi e i contenuti inviati nella chat scompariranno dopo sette giorni dall'invio.

E' comunque da notare che i messaggi rimangono visualizzabili se condivisi all'infuori della chat, o su tutti i dispositivi su cui sono stati salvati. Quando un messaggio viene inoltrato, salvato, o segnato come preferito, il messaggio non scomparirà sul dispositivo anche se la feature dei Messaggi effimeri è abilitata sulla specifica conversazione. La funzione è stata introdotta lo scorso anno e adesso è espansa per tutti gli utenti che partecipano all'interno di una chat di gruppo.

Le altre novità in arrivo su WhatsApp

WhatsApp ha iniziato a lavorare su una feature ampiamente attesa dagli utenti del servizio, che consente (finalmente) la possibilità di trasferire la cronologia delle conversazioni fra iPhone e dispositivi Android e viceversa. Fra le novità in arrivo su WhatsApp anche l'assistenza clienti in-app e la possibilità di velocizzare i messaggi vocali più lunghi.

