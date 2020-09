Velocità internet casa in aumento in Italia: ecco dove ci sono le connessioni migliori

La velocità di navigazione è cambiata in positivo in tutte le Regioni d’Italia, fatta eccezione per la Valle d’Aosta, con un incremento medio del 22,86%. I dati provengono dalle ultime analisi di mercato di SOStariffe, che ha esaminato nel dettaglio l'evoluzione della velocità di connessione nel periodo compreso tra gennaio e settembre del 2019 e del 2020.

Nonostante l'Italia viaggi ancora a velocità differenti, non si può dire che nel corso dell’ultimo anno sia rimasta ferma per quanto riguarda la velocità di connessione a livello nazionale: "Probabilmente sono stati anche lo smart working e il tempo extra trascorso in casa, per via del lockdown, che hanno in parte contribuito al miglioramento delle velocità di connessione, legato a una maggiore richiesta di connettività", ipotizza SOStariffe. La crescita maggiore è stata registrata nel centro Italia, mentre la media nazionale ha fatto registrare un incremento del 22,86%.

Velocità internet in Italia, il quadro della situazione

I dati dello studio sono stati raccolti mediante lo speed test presente sul portale SOStariffe.it, e da qui emerge che le Regioni nelle quali si sono verificati gli incrementi della velocità di connessione più elevati tra il 2019 e il 2020 sono state quelle del Centro Italia. In particolare è la Campania quella in cui sono stati registrati i maggiori progressi, con un aumento della velocità di download del 67,26%: si è passati da 39.22 Mbps a 65.6 Mbps. Tra le altre Regioni virtuose ci sono state poi il Lazio (+58,98% da 32,7Mbps a 51,62Mbps), le Marche (37,95%) e l’Umbria (33,17%).

In sei regioni italiane sono stati registrati aumenti compresi tra il 20% e il 30%: Trentino-Alto Adige, in cui la velocità di connessione è passata (+29,67% da 21,67 Mbps a 28,1 Mbps), Emilia Romagna (+29,16%) e dal Molise (+29,09%). In Veneto si naviga in media a 33,17Mbps (+24,5%), mentre le velocità di navigazione di Abruzzo e Lombardia risultano pari a 39,53 Mbps (+23,53%) e 42,04 Mbps (+20,53%).

Per quanto riguarda la situazione nel resto del Paese, in Liguria, Basilicata, Sicilia e Toscana ci sono stati rialzi nella velocità di connessione pari rispettivamente al 18,97%, 12,90%, 11,90% e 10,64%. Nelle restanti Regioni, invece sono stati registrati incrementi inferiori al 10%. Nello specifico, la Sardegna è passata da 37,76 Mbps a 41,49 Mbps (+9,88%), il Piemonte da 41,71 Mbps a 45,08 Mbps (+8,8%), la Calabria da 32,32 Mbps a 33,14 Mbps (+2,54%) e il Friuli-Venezia Giulia da 29,22 Mbps a 29,53 Mbps (+1,06%). Fanalino di coda della classifica è la Puglia, dove la differenza della velocità di download rispetto al 2019 è soltanto dello 0,07%.

In regressione, seppur lieve, c'è solo la Valle d’Aosta, dove è stato riscontrato un calo della velocità di rete del 3,68%: in questo caso, il rallentamento potrebbe essere dovuto alla saturazione della banda larga che è avvenuta durante il lockdown.