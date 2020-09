Presto avremo schermi OLED anche sugli aerei

JOLED è una joint-venture creata nel 2015 da Sony e Panasonic, con l'obiettivo di riportare gli ingegneri nipponici nella posizione di leader nelle tecnologie per display. In particolare la partnership si è concentrata sulla tecnologia degli OLED stampati, che promette un netto salto in avanti rispetto alla tecnologia W-OLED (White OLED) attualmente utilizzata da LG Display per i suoi pannelli, quelli che equipaggiano tutti i TV OLED attualmente in commercio, compresi quelli di Sony e Panasonic.

JOLED è già sul mercato con un pannello 4K OLED stampato da 22", attualmente utilizzato da Eizo e Asus per due particolari monitor, al momento decisamente costosi, l'Eizo Foris Nova e l'Asus PQ22UC.

JOLED vede però grandi sbocchi di mercato per i suoi pannelli, anche in segmenti totalmente diversi. Uno è quello dei pannelli delle cabine degli aerei e proprio in questa direzione va il recente accordo stretto con Rosen Aviation, dal 1982 fornitore di primo piano nel mercato dell'avionica, con display e componenti elettronici di cabina e sensoristica.

Il primo prodotto della partnership era stato mostrato in occasione della NBAA Business Aviation Convention & Exhibition 2019, sotto forma di prototipo ed era basato proprio sul pannello da 22" di JOLED.

Per l'evento AIX 2021, che si terrà ad aprile 2021 in Germania. JOLED e Rosen Aviation hanno invece annunciato un'intera gamma di display OLED per le cabine degli aerei in diversi tagli, puntando a rivoluzionare la vita a bordo degli aerei del prossimo futuro.