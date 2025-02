Sicilia: multe fino a 500 euro per i genitori che fanno usare gli smartphone ai bambini

Il deputato del Movimento 5 Stelle e pediatra Carlo Gilistro, membro dell'Assemblea Regionale Siciliana, si unisce a quanti vogliono vietare l'uso di smartphone e tablet tra i più giovani. In un disegno di legge approvato dall'Assemblea, che ora dovrà passare al Parlamento di Roma per l'eventuale ratifica, Gilistro esprime le sue preoccupazioni riguardo ai disturbi psico-fisici che i dispositivi digitali starebbero causando nei più giovani. Un recente studio ha presentato dati tali da catalogare questo fenomeno come una vera e propria dipendenza.

"La nomofobia, conosciuta anche come sindrome da disconnessione, sta ad indicare la cosiddetta dipendenza da smartphone, che colpisce un'ampia fetta di popolazione mondiale, di età differente, con sintomi fisici ed emotivi: ansia, perdita della concentrazione, riduzione della capacità di apprendimento, ritardi nello sviluppo del linguaggio, disturbi del sonno, alterazioni dell'umore sino ad episodi di aggressività ingiustificata, minori relazioni sociali con i coetanei", si legge nel testo.

A tutela della crescita psicofisica dei minori di 12 anni e con l'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, la legge siciliana impone un divieto totale di utilizzo nei primi tre anni di vita, introducendo un uso graduale e limitato a un'ora al giorno nella fascia di età tra i quattro e i sei anni. Successivamente, il limite sale a tre ore giornaliere per i bambini tra sei e otto anni, e infine a un massimo di quattro ore al giorno per la fascia di età tra nove e dodici anni. L'uso dei dispositivi è consentito solo ed esclusivamente sotto la supervisione di un adulto, di un genitore o di chi ne fa le veci.

Il deputato sembra voler sostituire lo Stato ai genitori, ma non è tutto. Oltre a vietare l'uso dei dispositivi e dei videogame a scuola (salvo eccezioni per finalità didattiche e pedagogiche o esigenze indifferibili degli alunni), il disegno di legge obbliga "i genitori o chi ne fa le veci" a "far osservare le disposizioni di cui alla presente legge. […] Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge è tenuto a segnalarlo alla competente autorità giudiziaria".

In caso di violazione (il come accertarla non è chiaro), è prevista un'ammenda da 150 a 500 euro, determinata in base alla gravità dell'infrazione. Va ricordato che, quantomeno a scuola, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha emanato direttive che vietano l'uso del cellulare - anche a scopo didattico - dalla scuola dell'infanzia sino alla terza media. Questo divieto non vale invece per PC e tablet, che possono essere usati all'interno della didattica con supervisione del docente.