ROG Phone 8 e 8 Pro, la nuova serie di smartphone gaming annunciata ufficialmente

ASUS ha svelato la sua nuova serie di smartphone da gaming ROG Phone 8, che punta a offrire prestazioni ancora migliori all’interno di un design più elegante e quotidiano. I nuovi modelli sfoggiano infatti cornici più sottili attorno al display, un peso leggermente ridotto ai predecessori e resistenza all’acqua attraverso il rating IP68, oltre alle migliorie hardware che ci si aspetta da una linea pensata per i videogiocatori più esigenti.

Troviamo tre smartphone nella nuova linea, entrambi identici dal punto di vista delle prestazioni grazie alla presenza dell'ultimo processore di punta Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, con configurazioni che arrivano fino a 24GB di RAM LPDDR5X e 1TB di storage UFS 4.0. Tutti i modelli ospitano una batteria da 5.500 mAh (500 in meno rispetto alla precedente generazione) con supporto alla ricarica rapida HyperCharge fino a 65W via cavo, mentre è adesso supportata anche la ricarica wireless su standard Qi, fino a 15W. Sono due i connettori USB Type-C per la ricarica e l'eventuale connessione di accessori esterni.

Annunciata la serie ROG Phone 8

Fra questi troviamo AeroActive Cooler X, una ventola esterna quest'anno più piccola del 29% in volume e il 10% più leggera, ma che al contempo può vantare un'area di contatto più ampia (2,6 volte) e una velocità di rotazione leggermente superiore. ASUS ha lavorato molto sul form factor, rendendo i nuovi modelli più sottili, leggeri e facilmente trasportabili. Le dimensioni sono infatti di 163,8 x 76,8 x 8,9 mm, con un peso di 225 grammi. Il tutto nonostante la presenza, come già anticipato, della resistenza IP68 contro polvere e liquidi e l'hardware integrato più potente.



ROG Phone 8, Rebel Grey e Phantom Black

Uno dei punti di forza degli smartphone da gaming ASUS è sempre stato il display. ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro non fanno eccezione e integrano un AMOLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento fino a 165Hz e luminosità di picco fino a 2500 nit. Per quanto riguarda il design, invece, ROG Phone 8 è disponibile nelle colorazioni Rebel Grey e Phantom Black con logo ROG illuminato RGB sul retro, mentre ROG Phone 8 Pro è offerto solo in Phantom Black con un display personalizzabile a 341 LED (AniMe Vision) al posteriore.



ROG Phone 8 Pro e Pro Edition, Phantom Black

Sul fronte imaging ci sono interessanti novità, soprattutto per il settore dei gaming phone: ROG Phone 8 presentano un comparto fotografico decisamente versatile con anche l'ausilio di un teleobiettivo stabilizzato otticamente. La principale monta un sensore da 50 MP (Sony IMX890) con Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a sei assi, abbinato alla modalità software Super HyperSteady Video. Abbiamo poi una ultra grandangolare da 13 MP con campo visivo di 120°, e infine il teleobiettivo già citato. Questo utilizza un sensore da 32 MP con lenti che abilitano la modalità di zoom 3x. L'obiettivo è stabilizzato OIS, e il modulo salva di default foto a 8 MP.

Fra le modalità troviamo Hyper Clarity AI, uno zoom ibrido 10x, fino a un massimo di 30x in digitale; e Super Night Mode. In alcune aree geografiche, non in Italia, ROG Phone 8 sarà venduto con un modulo macro al posto del teleobiettivo. Presente a bordo il sistema operativo Android 14 con personalizzazione ROG UI e funzionalità gaming dedicate e l'uso dell'IA, ad esempio, anche per generare wallpaper personalizzati via stable diffusion. Non mancano all'appello il jack audio da 3.5mm e i trigger dorsali (Air Trigger) per usare lo smartphone a mo' di gamepad su tutti i titoli. Gli smartphone supportano Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 ed NFC.

ROG Phone 8 Series, specifiche tecniche

Sistema operativo : Android 14 + ROG UI

: Android 14 + ROG UI SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Memorie : ROG Phone 8: 12GB RAM, 256GB storage ROG Phone 8 Pro: 16GB RAM, 512GB storage ROG Phone 8 Pro Edition: 24GB RAM, 1TB storage

: Display : 6,78" AMOLED LTPO 165Hz, 1080x2400 pixel

: 6,78" AMOLED LTPO 165Hz, 1080x2400 pixel Fotocamere posteriori : 50MP main (Sony IMX890) 13MP ultra-wide 120° 32MP telephoto 3x

: Fotocamera anteriore : 32MP

: 32MP Connettività : 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC

: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC Batteria : 5500mAh

: 5500mAh Ricarica : 65W via cavo, 15W via wireless Qi

: 65W via cavo, 15W via wireless Qi Dimensioni : 163,8 x 76,8 x 8,9mm

: 163,8 x 76,8 x 8,9mm Peso: 225g

ROG Phone 8 Series, prezzi e disponibilità

Lestanno nelle colorazioni e nel logo RGB / display AniMe Vision al posteriore, oltre che nelle configurazioni di memoria RAM e storage interno, come si può vedere nella lista qui sopra.

I prezzi partono da 1099,99€ per ROG Phone 8 nella versione base con 16GB di RAM e 256GB di storage, fino ai 1499,99€ necessari per acquistare la variante ROG Phone 8 Pro Edition con 24GB di RAM e 1TB di memoria interna. In mezzo c'è ROG Phone 8 Pro, con i suoi 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione a 1199,99€.

I modelli della famiglia ROG Phone 8 si candidano a essere tra i migliori smartphone da gaming che si possano acquistare nel 2024, grazie a specifiche top in ogni comparto e novità mirate a rendere l'esperienza d'uso ancora più appagante per gli utenti più esigenti, oltre che a un rinnovato e finalmente versatile comparto fotografico al posteriore.