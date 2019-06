Oppo annuncia la prima fotocamera al di sotto del display: ecco il video

Oppo, durante il MWC 2019 di Shanghai presenta la sua nuova e rivoluzionaria "Under-Screen Camera" ossia la prima fotocamera anteriore posta al di sotto del display. Una soluzione unica al mondo al momento che permetterà di ampliare la superficie dello schermo senza però avere alcun tipo di protuberanza o notch strano. Non solo perché al MW, l'azienda decide di non fermarsi solo a questo ma di andare oltre e presentare anche MeshTalk, una tecnologia di comunicazione proprietaria.

“OPPO è impegnata nell’innovazione dei prodotti e delle tecnologie che creano un’esperienza più immersiva e coinvolgente per gli utenti” ha detto Qiao Jiadong, Product Manager di OPPO. “USC e MeshTalk fanno parte della visione di OPPO per il futuro che speriamo possa promuovere l’evoluzione tecnologica del settore. Consideriamo anche la nostra innovazione tecnologica come un modo per espandere l’immaginazione e allo stesso tempo aprire una vasta gamma di scenari applicativi”.

Oppo: ecco la prima cam al di sotto del display

Oppo dunque decide di anticipare tutta la concorrenza e presenta per la prima volta al mondo la fotocamera al di sotto del display. Un passo ancora in avanti per la realizzazione dei display full-screen di Oppo. In questo caso la nuova USC, supporta un modulo fotografico personalizzato che cattura più luce sfruttando al tempo stesso algoritmi ottimizzati e apprendimento dell'IA per migliorare la prestazione della fotocamera.

Contestualmente, il controllo dello zoom viene gestito direttamente sullo schermo per controllare i pixel nell'area direttamente sopra la fotocamera. Grazie al materiale particolarmente trasparente con cui è realizzato lo schermo, la tecnologia permette un passaggio di luce sufficiente a consentire al display di coesistere con le funzioni della fotocamera, tra cui la fotografia, lo sblocco del viso e le videochiamate.

A livello hardware, Oppo ha deciso di utilizzare un materiale personalizzato altamente trasparente che crea un bilanciamento tra le feature del display e la trasmissione della luce attraverso lo schermo. In collaborazione con i suoi partner ha deciso anche di personalizzare il modulo fotografico con un’apertura e un sensore più largo, oltre a una miglior dimensione dei pixel per ottimizzare la fotografia.

A livello software invece dietro la USC, Oppo ha applicato un algoritmo proprietario ottimizzato a quello dell’HDR, di rimozione foschia e di bilanciamento del bianco per migliorare la qualità delle immagini. Basato sull'algoritmo personalizzato di OPPO che migliora luminosità e dettaglio, l'USC di Oppo è in grado di fornire immagini con una qualità che si avvicina a quella degli smartphone mainstream, supportando anche funzioni come la modalità bellezza intelligente e i filtri fotografici.

Oppo: cosa è la MeshTalk?

Al MWC Shanghai 2019, Oppo ha anche presentato MeshTalk, una nuova tecnologia di comunicazione proprietaria che permette la trasmissione di testi, di messaggi vocali e di telefonate tramite device Oppo nel raggio di 3km senza dover usare la rete telefonica, Wi-Fi o Bluetooth. Oppo MeshTalk permette anche a più device di creare una rete locale ad hoc (LAN) permettendo la creazione di chat di gruppo ed espandendo il raggio di comunicazione tramite relè di segnale. MeshTalk supporta le comunicazioni LAN ovunque i dispositivi Oppo si trovino, a patto di essere nel raggio del segnale reciproco.

Per sviluppare la sua tecnologia MeshTalk, Oppo ha personalizzato il chip della comunicazione per sfruttare i vantaggi della decentralizzazione, una maggior velocità e un minor consumo di energia. MeshTalk è un’innovativa soluzione comunicativa end-to-end che aggira le stazioni di base, i server e altri dispositivi, consentendo agli utenti un livello di privacy più elevato