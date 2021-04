Legion Phone Duel 2, ufficiale il nuovo smartphone gaming di Lenovo: specifiche, prezzi e disponibilità

Lenovo ha annunciato la seconda generazione del suo smartphone gaming, al solito pensato con le ultime tecnologie disponibili e per il gaming in orizzontale. Si tratta di uno smartphone con caratteristiche uniche, basato sulla Advanced Technology Architecture 2.0 e sui comandi digitali Octa-Trigger. La fotocamera frontale è di tipo pop-up su uno dei lati del terminale (anch'essa pensata per l'uso in orizzontale a mo' di webcam nei gameplay) e sfrutta un sensore da 44 MP con supporto ad algoritmi di IA dedicati.

Lenovo Legion Phone Duel 2, specifiche

Lenovo Legion Phone Duel 2 riprende la ricetta usata dal suo predecessore, migliorandola in ogni aspetto. E' stato "progettato per offrire prestazioni estreme", sottolinea l'azienda, con funzioni avanzate per offrire ai giocatori un vero e proprio vantaggio competitivo rispetto a chi usa uno smartphone tradizionale. La Advanced Technology Architecture (ATA 2.0) si compone di diverse componenti progettate per garantire l'uso in orizzontale dello smartphone: fra queste ci sono un'ampia vapor chamber passiva e un sistema attivo Twin Turbo-Fan integrato nella scocca. Insieme offrono un sistema completo di regolazione termica per ottenere le massime prestazioni con fps stabili nel tempo.

Il sistema è progettato sulla base delle richieste di dissipazione termica del processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, cuore pulsante del dispositivo, che viene abbinato a un massimo di 18GB di RAM e 512 GB di storage UFS 3.1 (in Italia avremo al massimo la versione da 16 GB di RAM e 512 GB di storage). La scocca viene caratterizzata dal logo Legion personalizzabile via LED RGB, mentre sulla parte posteriore troviamo tre superfici in vetro separate. Quelle laterali sono impreziosite fuori dai comandi Octa-Trigger, dentro dal feedback Dual HaptiX, con l'obiettivo di restituire al gamer un'esperienza simile a quella offerta dai controller per console.

Gli otto comandi digitali sono così ripartiti lungo la scocca del dispositivo: quattro tasti ultrasonici ai lati, due touchpoint sullo schermo capacitivo posteriore, e due force touchpoint nel display. Il posizionamento degli Octa-Trigger è stato progettato in base alla tipica presa naturale del giocatore quando lo smartphone è tenuto orizzontalmente.

Sulla parte frontale troviamo un ampio display AMOLED da 6,96 pollici che sulla carta promette faville: la risoluzione è di 2460 x1080 pixel, ed è presente la certificazione HDR 10+. Non sorprende il refresh rate di 144Hz, che possiamo trovare su tutti i prodotti della categoria ormai, ma soprende il touch sampling rate del valore record di ben 720Hz. L'immagine viene elaborata dal processore Pixelworks i6 dedicato e basato su AI, con supporto a: AI Display Processing, HDR Always-on, AI-Picture Quality Engine, Auto Adaptive Display, Skin Tone Accuracy e Dark Noise Suppression. Presente anche il DC Dimming, che evita l'insorgere di artefatti quando si imposta un valore basso di luminanza.

Sulla parte posteriore troviamo due fotocamere: una con sensore OmniVision OV64A da 64 MP e obiettivo f/1.9, l'altra con obiettivo ultra-wide (123° di campo di visione) e sensore da 16 MP. Lo smartphone può registrare in 4K a 60 fps o in 8K a 24 fps, ma è la fotocamera frontale la protagonista principale. La pop-up camera da 44MP (sensore Samsung GH1+) offre un angolo di campo di 84° e supporto agli effetti via intelligenza artificiale (AI) come la rimozione dello sfondo e l’applicazione di filtri stilizzati ed effetti per avatar animati. Lo smartphone può inoltre contare su quattro microfoni ottimizzati a cancellazione del rumore.

Il tutto viene alimentato da una doppia batteria con una capacità totale di 5.500 mAh e supporto alla ricarica rapida da 90W opzionalmente, mentre l'adattatore in dotazione è da 65W. Due le porte USB Type-C integrate, che consentono di utilizzare il dispositivo senza rallentare il gioco. Le due batterie da 2.750 mAh separate servono a bilanciare il peso dello smartphone e consentono di ottenere una velocità di carica da 90W attraverso le due porte integrate: Lenovo promette una carica completa in soli 30 minuti, e fino a 4.500mAh di carica in 17 minuti.

Lato software troviamo Lenovo Legion Realm, un vero e proprio ecosistema che risponde alle esigenze dei gamer, con una community formata da gamer e influencer. Qui gli utenti possono trovare le notizie più recenti, offerte su giochi e conoscere le date degli eventi online. Il sistema operativo è Android 11, personalizzato con la ZUI 12.5 proprietaria.

Legion Phone Duel 2 OS (al lancio) Android 11 con ZUI 12.5 Processore Qualcomm Snapdragon 888 a 5-nm

1 x Kryo 680 @ 2,84 GHz

3 x Kryo 680 @ 2,42 GHz

4 x Kryo 680 @ 1,80 GHz



GPU Adreno 660 @ 840 MHz Memorie 12 - 16 - 18 GB di RAM

256 GB - 512 GB UFS 3.1

Non espandibili Display 6,92" AMOLED (20.5:9)

2460x1080 px @ 144 Hz

HDR10+ - 1300 nits di picco

DC Dimming

Touch Sampling Rate 720 Hz Fotocamere Retro:

Normale (82°): 64 MP f/1.9 7 lenti

Ultra-wide (123°): 16 MP f/2.2



Video 4K Ultra HD @ 60 fps

Video 8K Ultra HD @ 24 fps



Fronte (Pop-Up motorizzata):

Normale: 44 MP f/2.0 Caratteristiche gaming ATA 2.0

Octa-Trigger

Motori Dual HaptiX

Game Mode

Doppi speaker frontali

Dolby Atmos

Luci LED RGB personalizzabili

Porte USB Type-C

NO jack audio 3.5 mm Batteria 5.500 mAh

Ricarica rapida 65W

Supporto opzionale ricarica 90W

Dimensioni 176 x 78,5 x 9,9 mm Peso 259 grammi

Lenovo Legion Phone Duel 2, prezzo e disponibilità in Italia

Lenovo Legion Phone Duel 2 sarà disponibile in due colori (Titanium White e Ultimate Black) entro fine aprile 2021 sul sito ufficiale Lenovo con due opzioni di memoria:

Lenovo Legion Duel 2 12GB/256GB , senza charging dock a €799

, senza charging dock a €799 Legion Phone Duel 2 16GB/512GB con charging dock a €999

Legion Phone Duel 2 16GB/512GB con charging dock incluso potrà comunque essere acquistato in pre-order a €899, a partire dal 12 aprile.

