Grande debutto per Nothing Phone (2a): oltre 100.000 unità vendute nel primo giorno di lancio

Il nuovo Nothing Phone (2a), lanciato dalla società tecnologica britannica Nothing, ha registrato un successo nel mondo degli smartphone, vendendo oltre 100.000 unità nel solo primo giorno di disponibilità. Questo sorprendente risultato commerciale segna un importante traguardo per l'azienda, fondata solo tre anni fa, e la sua capacità di competere nel mercato altamente competitivo dei dispositivi mobili.

Il lancio del Nothing Phone 2a (QUI LA RECENSIONE) è stato accolto con grande aspettativa, dato il suo posizionamento come un'alternativa più economica al precedente modello di punta dell'azienda, il Nothing Phone (2). Con un prezzo a partire da349 euro in Europa, il dispositivo mira a conquistare una fascia di mercato competitiva, ma spesso "trascurata" dai grandi marchi che si concentrano sulla fascia alta di mercato.

Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing, ha rivelato che nei primi 60 minuti di vendita sono stati acquistati 60.000 unità. Questo successo ha portato le vendite totali del primo giorno a superare le 100.000 unità, un traguardo che supera di gran lunga le aspettative iniziali dell'azienda.

Il Nothing Phone (2a) vanta un design distintivo con un corpo trasparente che lascia intravedere i componenti interni, caratteristica che ha reso iconico il marchio Nothing. Il dispositivo è dotato di uno schermo OLED da 6,7 ​​pollici, una doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel e un processore Dimensity 7200 Pro personalizzato che promette prestazioni ottimizzate e un'efficienza energetica migliorata fino al 10%.

Nonostante il prezzo accessibile, il Nothing Phone (2a) non scende a compromessi sulla durata della batteria, con un'autonomia che può raggiungere le 52 ore tra una ricarica e l'altra. Inoltre, l'azienda afferma che la batteria manterrà almeno il 90% della sua capacità originale per almeno 1.000 cicli di ricarica completi.

Carl Pei, che in precedenza ricordiamo ha co-fondato l'azienda di smartphone OnePlus, ha espresso la sua gratitudine verso la comunità, i partner e il team di Nothing per aver creduto nell'azienda. Egli ha affermato che il telefono sta "ridefinendo una categoria spesso trascurata, offrendo le innovazioni uniche di Nothing a milioni di nuovi utenti in tutto il mondo".