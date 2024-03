Apple Vision Pro, il possibile supporto a nuove lingue suggerisce l'arrivo del lancio globale

Un'interessante scoperta nel codice di visionOS, il sistema operativo che governa Apple Vision Pro, suggerisce la possibilità di un imminente lancio globale del dispositivo di realtà mista. Ricordiamo infatti che Apple ha commercializzato Vision Pro solo negli Stati Uniti a partire dallo scorso 2 febbraio.

A scoprire le possibili nuove lingue per la tastiera virtuale di visionOS è stato il sito web MacRumors, che ha individuato riferimenti a ben 12 lingue aggiuntive all'interno del codice sorgente. Si tratta di idiomi diffusi in tutto il mondo e largamente usati in nazioni come Giappone, Corea, Australia, Canada, Regno Unito, Unione Europea e Cina.

Nello specifico, il codice include supporto per il cantonese tradizionale, il cinese semplificato, l'inglese in diverse varianti regionali (Australia, Canada, Giappone, Singapore e Regno Unito), il francese (Canada e Francia), il tedesco (Germania), il giapponese e il coreano.

Se da un lato è possibile che ciò stia semplicemente ad indicare l'intenzione della Mela di rendere Vision Pro più accessibile agli utenti statunitensi che parlano lingue diverse, è d'altro canto verosimile ipotizzare che si possa trattare di un segnale dell'imminente espansione della disponibilità del prodotto a livello globale. Sebbene non vi siano conferme ufficiali, qualche indiscrezione circolata di recente ha indicato che Apple potrebbe considerare un lancio internazionale prima della prossima Worldwide Developers Conference (WWDC), prevista per giugno.

Va comunque considerato che al momento, non esiste ancora una beta per visionOS 1.2, il che significa che nulla può essere confermato con certezza: Apple ha in ogni caso indicato in passato che Vision Pro sarebbe stato resto disponibile in altri mercati "nel corso del 2024".