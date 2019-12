Google Maps, in arrivo la segnalazione delle strade illuminate: ecco cosa sappiamo oggi

Secondo alcune indiscrezioni trapelate di recente Google Maps potrebbe ottenere una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di conoscere quali sono le strade illuminate la sera. La nuova opzione si chiamerà "Lightning" in inglese, e ha lo scopo di rendere più sicure le traversate notturne contrassegnando le strade illuminate di giallo e consentendo all'utente di evitare le vie con illuminazione scarsa o quelle senza illuminazione.

La novità è stata avvistata da XDA Developers, che ha trovato riferimenti sulla nuova funzione all'interno del codice sorgente della versione beta 10.31.0 di Google Maps. Al momento in cui scriviamo non sono state divulgate immagini che mostrano la funzione Lightning in funzione, visto che non è ancora stata data in pasto ai beta tester e che Google sta ancora sviluppando il codice. Non abbiamo, inoltre, altri dettagli sul funzionamento.

Non sappiamo ad esempio se Google abbia già i dati necessari per attivare la funzione su scala globale, o se lo farà inizialmente solo in località ben specifiche. Non sappiamo infatti quale sia la fonte da cui Google raccoglierà i dati dell'illuminazione presente nelle varie città o nei vari luoghi, e come l'azienda intenderà mantenere aggiornata la feature.

Non è comunque la prima volta che Google rilascia funzionalità per rendere più sicuri i percorsi suggeriti all'interno del proprio servizio di navigazione satellitare, ed è chiaro che uno degli obiettivi dell'azienda è proprio aumentare Maps in termini di sicurezza e affidabilità. La nuova funzione può essere utile non solo per chi viaggia spesso di notte, ma anche e soprattutto per chi visita per la prima volta una nuova città e vuole evitare spiacevoli sorprese.

Secondo quanto noto ad oggi la funzione potrebbe arrivare prima in India, per effettuare le prime fasi di testing, per poi essere distribuita progressivamente in tutto il mondo. Non sappiamo quando verrà avviato il roll-out ma, come con ogni funzionalità non ancora annunciata ufficialmente dalle varie aziende, sarebbe meglio non rimanere con il fiato sospeso visto che per il roll-out generale potrebbero passare anche diversi mesi da oggi.