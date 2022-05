GitHub e l'autenticazione a due fattori: obbligatoria dal 2024 per chi carica codice sulla piattaforma

GitHub, la nota piattaforma per la condivisione di codice per progetti software che è attualmente utilizzata da milioni di sviluppatori in tutto il mondo, ha annunciato che entro la fine del 2023 sarà necessario attivare una forma di autenticazione a due fattori per poter caricare codice sulla piattaforma.

Si tratta di una nuova politica che viene proposta nell'ottica di migliorare la protezione dell'integrità del processo di sviluppo software a fronte delle minacce create dai malintenzionati che riescono a prendere il controllo degli account degli sviluppatori.

Mike Hanley, Chief Security Officer di GitHub, spiega: "La catena di distribuzione del software inizia con lo sviluppatore. Gli account degli sviluppatori sono obiettivi frequenti per le azioni di ingegneria sociale, e proteggere gli sviluppatori da questo tipo di attacchi è il primo e fondamentale passo verso la protezione della catena di distribuzione".

L'autenticazione multi-fattore è generalmente una misura di protezione aggiuntiva piuttosto efficace per gli account online, ma un'indagine interna di GitHub ha mostrato che solamente il 16,5% dei suoi utenti attivi ha, al momento, attivato misure di sicurezza avanzate sui propri account. Si tratta di una percentuale che un po' sorprende, poiché l'utenza tipica di una piattaforma come GitHub dovrebbe essere consapevole dei rischi associati alla compromissione di un account.