SSD, console portatili, schede video, monitor gaming e tutte le offerte principali sull'hardware PC per il Prime Day

In questo speciale, riassumiamo tutte le offerte da non perdere per quanto riguarda l'hardware PC tra quelle ora disponibili per il Prime Day. Ecco SSD, console portatili, schede video, monitor gaming e molto altro ancora.

Parliamo di SSD, console portatili come MSI Claw e ASUS ROG Ally, schede video NVIDIA GeForce RTX, monitor gaming e di molti altri prodotti interessanti.

Li abbiamo ordinati con prezzo crescente in modo che abbiate un colpo d'occhio immediato se avete in mente un certo budget di spesa.

Pariamo con questo interessantissimo SSD Crucial P3 Plus da ben 4TB dotato di velocissima connessione PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD. Normalmente viene venduto a 309 € .

Per il Prime Day vanno in offerta le console portatili con Windows 11 che nel recente periodo stanno andando per la maggiore presso il pubblico dei gamer PC. Consentono infatti di giocare a titoli avanzati in qualsiasi momento in mobilità, con la peculiarità di poter disporre della potenza di Windows in tasca, oltre che di specifiche hardware di altissimo livello. In particolare MSI Claw si abbassa di prezzo dai 899€ normalmente necessari ad acquistarla. Ma occhio anche ad ASUS ROG Ally, con processore meno potente rispetto alla prima ma prezzi molto più invitanti.

Occhio anche al prezzo a cui è sceso Meta Quest 3. Il nuovo visore vanta prestazioni di altissimo livello e una potenza di elaborazione più che doppia rispetto a Quest 2, e con un range di volume più potente del 40%, nitidezza del suono e prestazioni dei bassi migliorate. Inoltre, con 2064 x 2208 pixel per occhio, la risoluzione è migliore del 30% rispetto a Meta Quest 2, per offrire una chiarezza senza pari e una grafica realistica.

Altrettanto interessante è il portatile della linea Legion LOQ, con il processore Intel Core i5-13500H e ancora una volta la GeForce RTX 4060.

Ecco le migliori offerte per quanto riguarda le schede video, con la GeForce RTX 4060 OC a meno di 275 euro, la RTX 4070 SUPER EVO OC e la RTX 4090 di TUF che secondo noi sono le soluzioni migliori per rapporto prezzo/prestazioni in questo momento.

Passiamo alla selezione di monitor gaming, che abbiamo ordinato partendo dal prezzo più basso fino a crescere ai prezzi più alti . La lista è da esaminare attentamente ma secondo noi le proposte migliori sono il Koorui da meno di 80 euro (marchio affidabile e indicato se si vuole un monitor gaming spendendo pochissimo), le due soluzioni da 100 Hz a 89,99 euro, il BenQ MOBIUZ EX2710Q a 259,99 euro, oltre ai monitor della linea Samsung Odyssey, sempre tra i preferiti dai giocatori e ora a prezzi decisamente vantaggiosi.

Non ci sono tanti ribassi di prezzo per quanto riguarda i processori al Prime Day, ma questo Intel Core i5-12600KF è molto invitante adesso.

Ecco le migliori offerte sulle schede madri.

Ed infine i case.