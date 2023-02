Siete nostalgici? Potete acquistare una 3DFX Voodoo 5 6000, ma vi costerà un bel po'

I vecchi appassionati del settore hardware quando leggono la parola 3DFX non possono che provare un po' di nostalgia per un periodo storico in cui il mondo dell'informatica era ancora per certi versi pionieristico, così come quello del gaming e delle schede video in generale. Per questo motivo è sempre bello vedere che in circolazione ci sono ancora delle Voodoo, ormai dei veri oggetti da collezione.

Su eBay è apparsa in vendita una Voodoo 5 6000, l'ultima scheda video pensata dall'allora 3DFX ma che, purtroppo, non riuscì mai ad arrivare sul mercato. Può essere vista come la GeForce RTX 4090 FTW3 di EVGA in salsa vintage, anch'essa una scheda che purtroppo non è mai arrivata sul mercato per la decisione della società statunitense di uscire dal mercato delle GPU. Nel caso di 3DFX fu la bancarotta (tecnologie e il resto furono acquistati da NVIDIA) a decretarne l'uscita di scena.

Il prototipo di Voodoo 5 6000 all'asta su eBay (nulla a che vedere con la replica dello scorso anno) ha attualmente raggiunto puntate per 12.100 dollari e mancano circa 6 giorni alla chiusura.

La Voodoo 5 6000, in questo caso una revisione 3700A, funziona completamente e la sua caratteristica principale è la presenza a bordo di quattro GPU VSA-100 a 166 MHz in SLI, ognuno accompagnato da 32 MB di memoria SDRAM a 166 MHz, per un totale di 128 MB.

Poiché cotanto hardware - per l'epoca - richiedeva energia ben oltre quella distribuita dallo slot AGP, la scheda era accompagnata da un alimentatore esterno da collegare alla presa di corrente. Tuttavia, alcuni prototipi di Voodoo 5 6000, come quello all'asta, usano un adattatore Molex e altri hanno il connettore Molex saldato al PCB.

Un altro aspetto interessante è che a causa di errori di progettazione, all'epoca l'FSAA 8x (Full Screen Anti-Aliasing) non funzionava, mentre nel caso di questo prototipo l'ingegnere di 3DFX Hank Semenec è intervenuto permettendo alla scheda di funzionare con l'FSAA 8x.