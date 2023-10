L'impatto del path tracing su Alan Wake 2: fatica anche la GeForce RTX 4090, ma per avere fps degni basta un clic

Nei giorni scorsi abbiamo visto i requisiti "da incubo" di Alan Wake II, un gioco che aspira a offrire una grafica di alta qualità e un parco di tecnologie all'avanguardia, tra cui il DLSS 3.5 con Ray Reconstruction. In un post sul proprio blog NVIDIA ha condiviso alcuni benchmark del titolo con le sue GPU, in cui vediamo le soluzioni della serie RTX 4000 impegnate alle diverse risoluzioni con path tracing attivo.

In 4K con impostazioni al massimo e con full ray tracing (path tracing), vediamo che l'azione del DLSS 3.5 in modalità Performance permette alla RTX 4090 di raggiungere quasi 135 fps, contro gli appena 32,8 fps registrati senza l'azione della tecnologia. Frame rate asfittici anche per la GeForce RTX 4080 e la RTX 4070 Ti, rinvigorite proprio dal DLSS che porta il frame rate rispettivamente a 103,9 e 82,2 fps.

Mantenendo le stesse impostazioni grafiche ma scendendo alla risoluzione di 1440p, la RTX 4090 tocca 62,7 fps senza l'azione delle tecnologie di NVIDIA. Una volta attivate, il frame rate sale a 170,1 fps, e anche la RTX 4080 e la RTX 4070 Ti superano i 100 fps. L'azione del DLSS 3.5 (con Super Resolution su Quality) permette alla RTX 4070 di toccare quasi 92 fps di media.

Infine, scendendo a 1080p vediamo come il DLSS 3.5 consenta anche alla RTX 4060 di raggiungere un frame rate giocabile. I numeri diffusi da NVIDIA sono tutti con ray tracing, sarà interessante vedere come si comporteranno le varie schede e come apparirà il gioco senza la tecnologia attiva.

L'impatto delle ultime tecnologie di NVIDIA appare decisamente marcato, forse persino più alto di quanto visto in altri giochi, ma la società afferma che oltre all'azione della Frame Generation a pesare c'è anche Ray Reconstruction, il quale garantisce da solo un miglioramento prestazionale del 14%.

NVIDIA ha anche evidenziato le caratteristiche grafiche chiave di Alan Wake 2, in particolare nel reparto ray tracing. L'illuminazione con ray tracing (inclusa l'occlusione ambientale), i riflessi e le ombre sono tutti presenti nel gioco, incluso l'uso del path tracing con la maggior parte degli "effetti di ray tracing".

Ci saranno tre preset di Ray Tracing tra cui scegliere - Low, Medium e High. Ciascuno di questi, influenzerà il numero di rimbalzi della luce renderizzati dal gioco, la qualità dell'illuminazione indiretta, diretta e dei materiali trasparenti con ray tracing. Inoltre, i tre preset influiranno anche sulla qualità del denoising dell'illuminazione diretta e indiretta per chi non può sfruttare di Ray Reconstruction.

Come nota a margine segnaliamo che nelle scorse ore su Twitter una dipendente di Remedy ha pubblicato alcuni tweet - ora cancellati - in cui spiegava che le schede grafiche della generazione Pascal di NVIDIA (GeForce GTX 1000) e la prima generazione Navi di AMD (Radeon RX 5000) non sono indicate nei requisiti di Alan Wake 2 perché non supportano una funzionalità fondamentale, anche se le prestazioni di alcuni modelli sarebbero sufficienti a far girare il titolo con impostazioni basse.

Questo perché il nuovo gioco survival horror di Remedy - o meglio, la versione del motore Northlight usata - si basa su una pipeline di rendering moderna con mesh shader, che sostituiscono in gran parte i vecchi vertex e geometry shader.

Da un lato ciò fornisce maggiore flessibilità e prestazioni più elevate in scene complesse con molti dettagli geometrici, dall'altro richiede che le schede video supportino i mesh shader a livello hardware. Solo le schede video DirectX12 Feature Level 12_2 - dalle NVIDIA RTX 2000 e GTX 1600 di NVIDIA oppure dalle AMD Radeon RX 6000 - lo fanno.

Alan Wake 2, quindi, non funzionerà o non funzionerà bene sulle schede grafiche piuttosto datate, come detto le soluzioni AMD Radeon RX 5000 e precedenti e NVIDIA GeForce GTX 1000 e precedenti.