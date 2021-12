GeForce NOW RTX 3080 provato: ecco come migliora il cloud gaming di NVIDIA

GeForce NOW RTX 3080 è il nuovo piano ad abbonamento appena lanciato da NVIDIA per il suo rinomato servizio di cloud gaming. RTX 3080 si aggianca ai già esistenti Free e Priority e permette di giocare fino alla risoluzione 1440p e fino a 120 frame per secondo con i titoli che lo consentono. Ovviamente, questo non è possibile con tutti i giochi (Far Cry 6 e Cyberpunk 2077, ad esempio, rimarranno a 60 fps), mentre Apex Legends, CS:GO e Destiny 2 andranno a 120 fps, con vantaggi soprattutto per le latenze.

L'aggiornamento di GeForce NOW permette agli utenti di godere di un'esperienza di gioco paragonabile a un PC di fascia alta con GeForce RTX 3080, anche se la postazione di gioco non è dotata di hardware che lo consente. In remoto, infatti, ogni utente ha a disposizione 35 TFLOPs di potenza grafica, una CPU a 8 core e 16 thread, 28 GB di memoria DDR4-3200 e un SSD PCIe 4.0.

Tra le altre cose, GeForce NOW permette di abilitare gli effetti in ray tracing sui giochi supportati come Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion e The Division 2. Automaticamente questi giochi vengono avviati con le opzioni grafiche migliori e, dunque, con ray tracing abilitato di default.

In termini di prestazioni della connessione a internet, se NVIDIA richiede almeno 25 Mbps per giocare in 1080p a 60 fps, il piano RTX 3080 impone una connessione da 35 Mbps tramite Ethernet o Wi-Fi su banda 5 GHz. Inoltre, il piano GeForce NOW introduce anche l'opzione Adaptive Sync, quella che NVIDIA definisce come una sorta di estensione di quanto ha imparato lavorando sulle tecnologie G-Sync e Reflex applicato al cloud. In pratica, i frame renderizzati dal motore di gioco vengono sincronizzati con il processo di encoding a 60 o a 120 frame e successivamente con il refresh rate del monitor di cui è dotato il client su cui si gioca. Questo è possibile perché NVIDIA è riuscita a eliminare del buffering di CPU e GPU lato server e a compensare il jitter - disturbo - della rete andando a eliminare parte del buffering lato client.

Per poter testare i miglioramenti in termini di latenza portati in dote dal nuovo profilo RTX 3080 abbiamo utilizzato il sensore LDAT, insieme al monitor ASUS ROG Swift PG259QNR a 360 Hz. Abbiamo posizionato il sensore in prossimità dell'area dello schermo in cui si sarebbe verificata la fiammata successiva all'esplodere di un colpo di un'arma: lo strumento, che è collegato a un mouse, misurando la luminanza dello schermo ha calcolato il tempo che intercorre tra il clic sul mouse e la variazione di luminanza.

Siamo partiti da Destiny 2, con questi risultati di latenza.

Abbiamo usato un PC dotato di motherboard Z590 con Core i9-10900K e 16 GB di memoria DDR4-4000, capace di renderizzare Destiny 2 in 1080p a circa 300 frame per secondo. Una prestazione eccezionale che contribuisce ad abbattere grandemente la latenza alla voce "PC", che quindi sottintende l'elaborazione in locale. GeForce NOW con la nuova impostazione a 120 fps, però, fa un egregio lavoro, migliorando le latenze rispetto alle altre modalità disponibili in GeForce NOW e rispetto a Google Stadia, che pure esegue questo gioco a 60 frame per secondo.

Destiny 2, invece, permette su GeForce NOW, grazie al nuovo profilo RTX 3080, di disabilitare il V-Sync, consentendo di giocare a 120 frame per secondo, con conseguenti riduzione della latenza. Per poter abilitare le migliori prestazioni bisogna configurare le impostazioni di GeForce NOW come mostrato nell'immagine precedente.

Ricordiamo che l'esecuzione in cloud gaming non comporta una risoluzione di output costante per l'utente, visto che la qualità dell'immagine varia da momento in momento in funzione delle prestazioni della connessione a internet. Nel caso di Stadia, ad esempio, per ottenere una risoluzione sempre a 1080p bisogna abilitare l'abbonamento Stadia Pro e impostare la risoluzione 4K. Ecco quindi il confronto qualitativo.



PC

GeForce Now

Stadia

Come sempre quando facciamo questo tipo di confronti, prendiamo come riferimento una scritta lontana dal punto di osservazione. In elaborazione locale (1080p) è molto definita, mentre in GeForce NOW perde molto poco. Stadia, invece, degrada in maniera molto più evidente la definizione dell'immagine.

Un gioco disponibile su GeForce NOW e invece assente nel catalogo Stadia è Fortnite. Ecco come sono andati i test di latenza con il titolo di Epic.

Anche in questo caso l'elaborazione in locale porta ad avere quasi 300 frame per secondo in 1080p, con un conseguente ottimo risultato di latenza. Purtroppo neanche il nuovo profilo GeForce NOW RTX 3080 riesce a far giocare Fortnite a 120 fps in cloud gaming.

La principale differenza tra GeForce NOW e Stadia è che il servizio di NVIDIA fa girare fondamentalmente le versioni PC dei giochi, mentre quello di Google usa le controparti console, seppure leggermente potenziate e più stabili a livello di frame rate. È per questo che non si va oltre i 30 frame per secondo in Far Cry 6 e non si possono regolare le impostazioni grafiche. Su GeForce NOW, invece, Far Cry 6 permette addirittura di eseguire il benchmark.

Notiamo come la latenza si alzi considerevolmente con l'elaborazione in locale: questo perché Far Cry 6 è un gioco più recente di Destiny 2 e di Fortnite con il suo motore grafico che muove a schermo molti più oggetti poligonali. In cloud gaming, invece, non c'è un incremento della latenza così importante rispetto al titolo Bungie, perché ovviamente l'elaborazione non viene fatta dalla macchina locale ma in remoto. GeForce NOW permette di giocare Far Cry 6 a 60 fps, e questo comporta latenze nettamente inferiori rispetto alla versione Stadia. Abbiamo eseguito anche un rapido benchmark confrontando la versione PC con quella GeForce NOW: lascia il tempo che trova per ovvie ragioni, ma pubblichiamo ugualmente il risultato più che altro per rimarcare come sia disponibile questa modalità di test all'interno della versione GFN di Far Cry 6.

Allo stesso tempo, bisogna rimarcare come un titolo multiplayer, o un gioco di guida, per loro natura necessitino di latenze il più basse possibili. Per questo motivo, il cloud gaming si sposa meglio con le più rilassate esperienze single player. A tal proposito vediamo come GeForce NOW si comporta con Cyberpunk 2077. Lo abbiamo confrontato ancora una volta con Stadia, che comunque riesce a far girare il titolo CD Projekt RED a 60 fps, come GFN.

In questo caso il risultato fatto registrare da Stadia è migliore rispetto ai test precedenti, anche se il confronto qualitativo conferma come il servizio di cloud gaming di Google sia meno efficiente in termini di definizione e sia più soggetto alla comparsa degli artefatti tipici della compressione video.



PC

GeForce Now

Stadia

Al di là di questi test, comunque, il cloud gaming (ancora) non garantisce né latenze paragonabili a quelle che si hanno con un buon PC da gioco e con l'elaborazione in locale né la stessa qualità della grafica. In funzione delle prestazioni della connessione, infatti, permangono artefatti visivi, molto spesso simili a quelli di un tradizionale video a cui si ha accesso in streaming.

Si consideri, tuttavia, che un servizio di cloud gaming come GeForce NOW consente di giocare immediatamente, senza attese legate al download dei giochi e senza occupare spazio sulle unità di storage. Se si considera che un titolo come Destiny 2 richiede un download superiore ai 72 GB diventa chiaro come questo diventi un valore aggiunto non indifferente. Fra i tanti punti di forza di GeForce NOW anche la capacità di accedere tramite il servizio ai profili delle principali app di distribuzione dei giochi (Steam, Epic Games Store, GOG, Ubisoft Connect e Origin), in modo da poter condividere librerie, salvataggi, progressi e altri contenuti legati ai giochi.

Una delle migliori caratteristiche di GeForce NOW è che lascia al giocatore la vera proprietà dei giochi che acquista. A differenza di alcuni servizi concorrenti, i giochi vengono acquistati attraverso i servizi di distribuzione e rimangono di proprietà del giocatore, anche se decide di annullare l'abbonamento a GeForce NOW. Qualsiasi progresso realizzato durante i giochi su GeForce NOW viene trasferito nelle versioni dei giochi per PC per tutti quei titoli che supportano i salvataggi via cloud (quasi tutti quelli che abbiamo provato, ad eccezione di Cyberpunk 2077).

Inoltre, i PC GeForce NOW rimangono costantemente aggiornati con i driver e le patch di gioco più recenti in modo che il giocatore non debba in alcuna fase preoccuparsi di manutenzione: lancia i giochi e, sin da subito, inizia a giocare. L'app di GeForce NOW è facile da usare per cercare all'interno del catalogo i giochi che interessano. GeForce NOW, comunque, non è accessibile solo da PC con Windows, ma anche da Mac, Shield TV, Chromebook e smartphone Android.

La spesa necessaria ad abilitare il profilo GeForce NOW RTX 3080 è di 99,99 euro per sei mesi e, oltre all'esperienza RTX 3080, consente sessioni di gioco della durata di 8 ore. Priority, invece, costa 49,99 euro per sei mesi, con sessioni di gioco limitate a 6 ore e immagini fino a 1080p e a 60 frame per secondo. Il piano Free, invece, consente di giocare al massimo per un'ora.

Si tratta di una spesa di circa 16 Euro al mese, giustificata per chi ama giocare con frame rate alto e a chi è interessato soprattutto a quei giochi per i quali, come abbiamo detto nel corso dell'articolo, il nuovo profilo funziona bene. L'esperienza del cloud gaming è in continuo miglioramento, ed è senz'altro gratificante per coloro che possiedono connessioni performanti e soprattutto a 1 Gbp/s, con latenze sempre più basse e qualità della grafica, al di là di qualche artefatto, apprezzabile. Con la carenza globale di schede video e i prezzi alle stelle di quelle che arrivano nei negozi, GeForce NOW può rappresentare un'ottima soluzione transitoria, anche perché permette di abilitare il ray tracing pur in assenza di hardware locale in grado di processarlo.

Per altre informazioni vi rimandiamo al sito di GeForce NOW.