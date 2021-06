AMD, FidelityFX Super Resolution sulla nuova Xbox e (forse) non solo

Al Computex 2021 AMD ha diffuso i primi dettagli su FidelityFX Super Resolution (FSR), la sua tecnica di upscaling spaziale che punta a garantire frame rate più elevati pur conservando un livello di dettaglio e una risoluzione dell'immagine simili alle impostazioni originali. Il debutto è fissato per il 22 giugno.

Da tanti vista come la risposta al DLSS di Nvidia - e nei fatti lo è, sebbene funzioni diversamente - FSR si presenta come una soluzione agnostica, quindi non limitata alle schede video di AMD come invece lo è il DLSS per quelle di Nvidia. In attesa di avere tutte le informazioni del caso tra due settimane, sono emersi alcuni dettagli riguardo a FSR e ai prodotti supportati.

Per quanto riguarda AMD, FSR sarà supportata dai modelli Radeon RX 6000, RX 5000, RX 500, RX Vega e tutti i processori AMD Ryzen con grafica Radeon integrata. Non solo, su Reddit AMD ha dichiarato anche la compatibilità con schede come la Radeon RX 470 e la RX 480. Per quanto riguarda Nvidia, FSR dovrebbe girare senza problemi sulle ultime RTX 3000, le precedenti RTX 2000 e GTX 1600 basate su architettura Turing e, come fatto intendere al Computex, anche sulle GeForce GTX 1000 (non è chiaro se tutti i modelli, ma sicuramente fino alla diffusa GTX 1060).

Non è da escludere nemmeno il supporto da parte delle future schede video Intel, recentemente tornate all'onore delle cronache grazie a un tweet di Raja Koduri. È proprio il mega boss delle architetture del colosso statunitense a non escludere la compatibilità con AMD FSR, con un tweet in cui esprime interesse e spiega come le capacità dell'architettura Xe HPG delle future GPU dedicate permettano di gestire quel tipo di tecnologia. Tra l'altro si vocifera che Intel stia lavorando a una propria soluzione, in affiancamento a FSR e DLSS.

Definitely looking at it - the DL capabilities of Xe HPG architecture do lend to approaches that achieve better quality and performance. We will definitely try to align with open approaches to make ISVs job easier.. — Raja Koduri (@Rajaontheedge) June 2, 2021

Infine, visto che le console di questa generazione si basano su un SoC AMD con grafica derivata dall'architettura RDNA 2 delle GPU Radeon RX 6000, non è da escludere un approdo della tecnologia anche lì. Sul sito di AMD si parla di "ampio supporto alle API", citando DirectX 12, Vulkan e DirectX 11. "Una volta rilasciata, FSR può essere portata su diverse piattaforme senza restrizioni", scrive AMD lasciando ogni porta aperta.

Ed è in quella porta che sembra volersi infilare Microsoft con Xbox Series X | S. L'azienda ha manifestato interesse e lasciato intendere l'arrivo di novità in futuro (gli altri effetti FidelityFX sono supportati dal Game Development Kit della console di Microsoft). "In Xbox siamo entusiasti del potenziale della tecnologia FidelityFX Super Resolution di AMD come un altro grande metodo per gli sviluppatori di incrementare frame rate e risoluzione. Condivideremo di più su questo a breve", ha dichiarato un portavoce di Microsoft a IGN.

Da Sony per ora non giungono commenti, ma è plausibile che un approdo di FSR su Xbox Series X|S possa portare all'arrivo della tecnologia anche su Playstation 5. Rimane da capire in che modalità FSR sarà supportato dalle console, infatti su PC sono previste quattro modalità con differenti livelli di degrado dell'immagine e corrispettivo aumento delle prestazioni: magari sarà lasciata piena scelta agli utenti, d'altronde le console sono ormai dei PC.