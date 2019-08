Una nuova vulnerabilità colpisce le CPU Intel dal 2012 in avanti

Bitdefender ha scoperto una nuova vulnerabilità che affligge tutti i processori Intel basati su architettura Ivy Bridge in avanti, quindi indicativamente prodotti a partire dall'anno 2012. La problematica bypassa tutte le patch sviluppate a partire da inizio 2018 che hanno permesso di mitigare gli attacchi di sicurezza noti con i nomi di Spectre e Meltdown, ed è incentrata sulle funzionalità di esecuzione speculativa implementata nelle CPU Intel.

L'esecuzione speculativa è una tecnica implementata nei più recenti processori che porta all'esecuzione di istruzioni, da parte della CPU, prima che si sappia se queste siano richieste o meno dall'utente e dalle applicazioni installate nel sistema. Questa operazione di esecuzione speculativa permette quindi generare una positiva ricaduta in termini di prestazioni velocistiche, in quanto alcune istruzioni possono essere già state eseguite preventivamente dalla CPU nel momento in cui sono richieste. L’esecuzione speculativa può lasciare tracce nella cache che gli aggressori sfruttano per infiltrare la memoria del kernel basata su privilegi.

La vulnerabilità, scoperta meno di tre mesi dopo l’ultimo bollettino di sicurezza mondiale riguardante i processori Intel, apre la strada ad un attacco laterale che fornisce all'aggressore un metodo per accedere a tutte le informazioni contenute nella memoria del kernel del sistema operativo. L'attacco viola l'ambiente isolato della memoria fornito dalla CPU, fornendo un accesso diretto e privilegiato alla memoria kernel bypassando le procedure di sicurezza implementate per mitigare le vulnerabilità Spectre e Meltdown.

Bitdefender ha collaborato con Intel per più di un anno sulla divulgazione al pubblico di questo attacco. Microsoft, e gli altri partner dell’ecosistema, continuano a effettuare valutazioni, rilasciando patch laddove necessario.

Quest’ultima rivelazione, segue la scoperta - a metà maggio - da parte di Bitdefender di una vulnerabilità di sicurezza denominata “micro-architectural data sampling” nei processori Intel, che permette a un aggressore di accedere a informazioni privilegiate di memoria in modalità kernel, considerate off-limits e al di là della portata della maggior parte delle applicazioni.

Bitdefener ha sviluppato una propria soluzione di sicurezza, Bitdefender Hypervisor Introspection, che permette di mitigare il nuovo attacco in quei sistemi basati su sistema operativo Windows che non siano stati ancora patchati via software. Il suo utilizzo è consigliato in quei contesti, soprattutto aziendali, nei quali i tempi di implementazione di patch a livello di sistema operativo siano non sufficientemente rapidi

Gavin Hill, Vice President, Datacenter and Network Security Products di Bitdefender, nel commentare questa novità ha affermato che “I criminali a conoscenza di questi attacchi avrebbero il potere di individuare le informazioni più vitali e meglio protette sia di aziende che di privati in tutto il mondo, e la relativa facoltà di rubare, ricattare, sabotare e spiare. La ricerca svolta su questi attacchi è all'avanguardia in quanto arriva alle radici stesse del funzionamento delle CPU moderne e richiede una conoscenza approfondita dei meccanismi e dei componenti interni della CPU, del sistema operativo e degli attacchi laterali che sfruttano l’esecuzione speculativa in generale”.

E' bene specificare che questa tipologia di attacco può teoricamente colpire tutti i PC dotati di processore Intel basato su architettura Ivy Bridge in poi in abbinamento a sistema operativo Windows, ma che per venir effettuato richiede un lavoro di attacco specifico su un computer identificato come target. In altre parole si tratta di una vulnerabilità che deve essere sfruttata in modo specifico durante un attacco e non una via per un attacco di massa su un ampio numero di PC.

Bitdefender indica i soli processori Intel come target di questo attacco; quelli AMD non sono al momento segnalati come tali. E' inoltre necessario utilizzare sistema operativo Windows: Bitdefender ritiene pertanto che i sistemi Apple con CPU Intel non dovrebbero essere soggetti a questa vulnerabilità ma sono in corso delle verifiche specifiche.