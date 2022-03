I server basati su processori ARM rappresenteranno il 22% del mercato entro il 2025

L'architettura ARM domina incontrastata il mercato degli smartphone, ma lo stesso non si può dire per quanto concerne l'ambito dei datacenter che, in larga misura, si affida ai processori x86 di Intel o AMD. Le soluzioni di ARM, tuttavia, stanno maturando e trovando maggiore consenso, tanto che secondo TrendForce l'adozione dall'architettura ARM continuerà a crescere nei prossimi anni raggiungendo una quota di mercato del 22% nel 2025.

I fornitori di servizi cloud hanno aumentato progressivamente l'impiego di chip ARM nelle loro infrastrutture, interessati a sfruttarne alcune caratteristiche peculiari, almeno tre secondo gli analisti di TrendForce. Innanzitutto, i chip ARM "possono supportare carichi di lavoro diversificati e in rapida evoluzione e sono più scalabili e convenienti".

In sostanza, i processori basati sull'architettura ARM hanno un rapporto prezzo/prestazioni migliore a fronte di una forte versatilità che consente di adattarli ad ogni campo di applicazione. TrendForce, infatti, aggiunge come secondo vantaggio la possibilità di modificarli per adattarli anche a mercati di nicchia. Il terzo vantaggio riguarda le dimensioni, decisamente contenute, in grado di soddisfare le esigenze dei micro datacenter, sempre più diffusi.

Una forte spinta alla crescita di ARM nel mondo dei datacenter è giunta in questi anni da AWS (Amazon Web Services). La società ha fatto grande uso dell'architettura per i suoi server, arrivando a usarla nel 15% dei server installati nel 2021 e, probabilmente, supererà il 20% nel 2022. Le mosse di Amazon hanno chiaramente attirato l'attenzione di altre realtà, inizialmente scettiche al pensiero di passare su una nuova architettura, ed è per questo motivo che TrendForce prevede una maggiore diffusione di ARM nel mondo datacenter da qui al 2025.

Solo per allora le CPU ARM dovrebbero iniziare a rappresentare un vero concorrente per le CPU x86, anche grazie alla spinta di realtà come NVIDIA che dal 2023 cercheranno di guadagnare spazio nel settore datacenter con soluzioni come "Grace Hopper Superchip" e "Grace CPU Superchip". Intel e AMD sono avvisate.