X-59 QueSST: la NASA conferma la costruzione dell'aereo supersonico di nuova generazione

Il velivolo noto come X-59 QueSST della NASA solcherà presto i cieli a velocità supersonica. Questa è la notizia data dalla NASA, che ha annunciato il via libera definitivo alla costruzione della prima unità in scala reale. Obiettivo del progetto è valutare la fattibilità di un aereo in grado di viaggiare a velocità supersoniche senza però causare il tipico bang e limitando il rumore emesso a circa 65 dB. Una portiera d'automobile che si chiude, per avere un metro di confronto.

L'aereo sarà costruito per una cifra pari a circa 250 milioni di dollari all'interno dei laboratori Skunk Works della Lockheed Martin, già ben noti per il loro lavoro su velivoli come l'arcinoto SR-71 Blackbird. La fase finale dell'assemblaggio è prevista per il tardo 2020. Tre le aree principali di lavoro: fusoliera, ali e impennaggio, come riporta l'annuncio ufficiale.

Compito dell'X-59 sarà quello di verificare se il progetto è realmente in grado di ridurre sensibilmente il rumore prodotto durante il volo supersonico e valutare quale impatto il rumore che comunque viene prodotto può avere sulla vita delle persone sopra cui l'aereo vola. Nel corso dei prossimi anni verranno dunque condotti test pratici su varie zone degli Stati Uniti proprio per valutare questo impatto. Nella speranza di poter riprendere il volo supersonico sui voli commerciali per rendere le connessioni intercontinentali più veloci e possibilmente economiche.