VLT di ESO ha scoperto un esopianeta con orbita perpendicolare rispetto a una coppia di nane brune

Nell'immensità dell'Universo esistono una grande varietà di oggetti celesti ma anche "configurazioni" decisamente particolari. Gli scienziati stanno scoprendo un numero sempre maggiore di esopianeti con caratteristiche uniche e/o bizzarre, un'evoluzione particolare oltre a pianeti più simili alla Terra. Grazie al Very Large Telescope dell'ESO è stato possibile studiare esopianeti come WASP-121 b, WASP-127 b oltre a pianeti che orbitano intorno a stelle che si trovano "nelle vicinanze" della Terra. L'ultima novità annunciata dall'Osservatorio Europeo Australe è legata a un esopianeta che orbita intorno a un sistema binario formato da due nane brune con un'inclinazione di 90°, quindi perpendicolare o polare.

Le informazioni su questo sistema sono state inserite nello studio dal titolo "Evidence for a polar circumbinary exoplanet orbiting a pair of eclipsing brown dwarfs". Di sistemi planetari che ospitano due stelle contemporaneamente ne sono stati trovati diversi ma solitamente i pianeti che gli orbitano attorno lo fanno su un piano che si allinea con quello delle due stelle.

L'esopianeta 2M1510 (AB) b ha invece un'orbita perpendicolare (polare) rispetto alla coppia di nane brune (che ha codice identificativo 2M1510). Questa tipologia di orbite è stabile e sono stati trovati altri candidati che potenzialmente potrebbero avere questa caratteristica, mancavano però dati certi su questi sistemi, anche se la presenza di dischi protoplanetari polari aveva aperto scenari molto interessanti da questo punto di vista.

Amaury Triaud (dell'Università di Birmingham) ha dichiarato "un pianeta in orbita non solo intorno a una binaria, ma a una binaria di nane brune, oltre a trovarsi su un'orbita polare è decisamente incredibile ed entusiasmante. La scoperta è stata fortuita, nel senso che le nostre osservazioni non erano programmate per cercare un tale pianeta o configurazione orbitale. In quanto tale, è una grande sorpresa. Nel complesso, penso che questo dimostri a noi astronomi, ma anche al grande pubblico, cosa è possibile trovare nell'affascinante Universo in cui viviamo".

Grazie ai dati raccolti da VLT di ESO ora sappiamo che l'esopianeta 2M1510 (AB) b orbita intorno a una coppia di nane brune. Questi oggetti sono più grandi dei giganti gassosi (come Giove) ma più piccoli di stelle vere e proprie. Una delle parti più interessanti è che le due nane brune producono eclissi reciproche facendo rientrare questo sistema in una categoria piuttosto rara.

I ricercatori hanno scoperto l'esopianeta "casualmente" mentre stavano osservando la coppia di nane brune definendone i parametri orbitali e fisici. Per riuscirci è stato utilizzato lo strumento UVES (Ultraviolet and Visual Echelle Spectrograph) di VLT. Osservando le orbite delle due nane brune è stato notato dagli scienziati come queste non fossero regolari ma ci fossero delle insolite variazioni spiegabili solo con la presenza di un pianeta su un'orbita perpendicolare, unico scenario coerente con i dati riscontrati. Potrebbero essere utili nuove osservazioni per cercare di migliorare la comprensione del pianeta, conoscere la sua struttura oltre ad altre caratteristiche.