Viaggi spaziali: ecco come Musk ha immaginato la colonizzazione di Marte

Del primo volo orbitale di SpaceX abbiamo parlato ieri, soffermandoci sulla parte tecnica, sulla pianificazione dei lanci che avverranno la prossima settimana e facendo un rapido riassunto degli ambiziosi obbiettivi che la società di è prefissata per il 2023, come riuscire a lanciare nello spazio non meno di 100 razzi.

Musk, esattamente come per Tesla, ha stilato per SpaceX una tabella di marcia dai ritmi serratissimi per permettere alla razza umana di divenire extra-planetaria entro il 2030.

Precisamente, incalzato da un follower sulla piattaforma Twitter [ora incorporata nella X Corp. holding], l'imprenditore sudafricano aveva risposto "2029" come anno del primo atterraggio umano su Marte, ovvero 60 anni dopo il primo allunaggio - avvenuto nel 1969 - da parte della missione Apollo 11.

2029 — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2022

L'obiettivo e riuscire a compiere un altro "piccolo passo per l'umanità" poco più di mezzo secolo dopo quello impresso da Neil Armstrong sul suolo del nostro satellite.

A mano a mano che ci avviciniamo al primo lancio, aumentano le ricerche e le scoperte scientifiche volte a supportare la vita umana su un pianeta diverso dalla Terra, come il programma della NASA "Redesigning Life for Mars" - partito nel 2005 - per piantine geneticamente modificate per poter crescere sul suolo marziano.

Come nel caso di un'auto personalizzata, gli scienziati finanziati dalla NASA stanno progettando piante in grado di sopravvivere alle dure condizioni di Marte. Queste piante potranno fornire ossigeno, cibo fresco e persino medicine agli astronauti, venendo fertilizzate dai loro rifiuti organici. Miglioreranno anche il morale, come connessione lussureggiante e verde con la Terra in un mondo arido e alieno.

Le prime piantine a viaggiare nello spazio dovrebbe essere: segale, ravanelli, fagioli, pomodori, patate e carote.

NASA ed ESA stanno lavorando anche al fine di mettere a punto stampe 3D con cui i futuri coloni potranno costruire strutture abitative sul pianeta rosso.

Lo spazio, il cosmo, le infinite possibilità e i profondi segreti che custodisce ci lasciano difficilmente indifferenti: attorno a SpaceX e ai viaggi spaziali non ci sono solo scienziati e ricercatori, ma anche persone comuni, intrigate e incuriosite.

Musk sta innegabilmente permettendo alla razza umana di sognare ad occhi aperti qualcosa di fantastico e incredibile, sogni che lui stesso alimenta, non solo con il progresso di SpaceX, ma anche con un video in cui immagina il primo atterraggio umano su Marte.

E non è l'unico: anche il canale youtube "Ulisse" ha realizzato un video [del 2021] a riguardo, raccogliendo tutti i dati a disposizione e spiegando, in modo dettagliato e chiaro, le tappe, i tempi e i ritmi che avvicineranno la Terra a Marte.

Non mancano, ovviamente, alcune ipotesi personali dell'autore.