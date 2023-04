SpaceX pubblica alcuni dettagli del test orbitale di Starship, l'appuntamento è dal 17 aprile

Dopo anni di annunci, indiscrezioni e test, finalmente - a partire dal 17 aprile 2023 - potremo forse vedere Starship di SpaceX sollevarsi dal suolo texano della zona di Boca Chica per raggiungere (se tutto andrà bene) le Hawaii. Quello che nei piani iniziali (prima parte del 2018) era stato chiamato BFR o scherzosamente Big Fucking Rocket sarebbe dovuto diventare operativo intorno al 2019. Pur essendo in ritardo di qualche anno vista la complessità del progetto, ora il più grande razzo mai costruito potrebbe finalmente spiccare il volo.

Come già ribadito da Elon Musk in passato, molte sono le variabili e lui stesso ha stimato una probabilità di successo del 50%. Comunque vada però saranno raccolti moltissimi dati che saranno fondamentali per gli sviluppi futuri del sistema. Per il primo lancio vedremo alla prova Ship 24 e Booster 7 alimentati a metano e ossigeno liquidi. Sarà la prima volta che Starship (nella configurazione Ship e Super Heavy) si alzerà dal suolo. Sul sito della società sono state pubblicate alcune informazioni.

SpaceX e il primo test orbitale di Starship: vicini al lancio

A partire dal 17 aprile si aprirà la finestra per poter provare a lanciare il nuovo vettore pesante completamente riutilizzabile di SpaceX. Sarà un'occasione unica e verrà effettuato uno streaming in diretta ufficiale dell'evento. Un momento che gli appassionati di Spazio ma anche le agenzie spaziali (per esempio la NASA) aspettavano da tempo. Secondo quanto riportato dalla stessa società, le due parti che compongono Starship non saranno recuperate in maniera diretta ma probabilmente ripescate dall'oceano successivamente.

La procedura di lancio prevede che quando mancheranno due ore alla partenza il direttore darà "l'ok" all'inizio delle procedure. Dopo 21 minuti i serbatoi di Super Heavy saranno in fase di riempimento e successivamente si continuerà con quelli di Ship. La procedura sarà in generale piuttosto lunga vista la quantità di propellente necessario per entrambi gli stadi.

Quando mancheranno poco meno di 17 minuti i motori di Super Heavy saranno in fase di raffreddamento mentre a 8" inizierà la procedura di avvio dei 33 motori Raptor 2 dello stadio inferiore e, come scritto sul sito di SpaceX "l'eccitazione sarà garantita". Questa però è solo una parte.

La seconda fase riguarda ciò che avverrà dopo il decollo. A 55" si raggiungerà Max-Q (massima pressione dinamica) dove il razzo viene sottoposto a forze elevate e potrebbe quindi subire danni. Poco prima dei 3 minuti i motori di Super Heavy si fermeranno per permettere la separazione degli stadi (che avverrà pochi secondi dopo). Dopo circa 8 minuti dalla partenza lo stadio inferiore dovrebbe toccare l'acqua del Golfo del Messico. Non è prevista la presenza di nessuna droneship né il rientro a Boca Chica. La motivazione è che si vuole evitare di distruggere strutture fondamentali con un prototipo al primo volo.

Nel frattempo Ship 24 continuerà a volare verso le Hawaii. Come scritto non si tratterà di un vero volo orbitale ma verrà raggiunta quasi la velocità orbitale e questo sarà già un risultato molto importante. Successivamente Ship cercherà di effettuare un atterraggio controllato che finirà con il toccare le acque dell'Oceano Pacifico. Tutta la procedura, se andrà come previsto, durerà un'ora e mezza.

Interessante notare che, a differenza di quanto scritto in precedenza, non ci saranno ulteriori test questa settimana. Non verrà eseguito più nessun altro static fire per Booster 7 e neanche il Wet Dress Reharsal. Questo significa che SpaceX è molto confidente di quanto accadrà durante il primo test orbitale di Starship. Ora non rimane che attendere che l'FAA dia l'autorizzazione definitiva al volo.