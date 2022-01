Trapiantato su un uomo il cuore di un maiale. È la prima volta al mondo

Siamo negli Stati Uniti, precisamente a Baltimora, dove un uomo ha appena ricevuto un cuore di maiale. Si tratta del primo trapianto da cuore umano a cuore suino geneticamente modificato. L'operazione è avvenuta su un paziente affetto da una grave malattia cardiaca in fase terminale a cui non è rimasto altro che l'ultimo tentativo, quello del trattamento sperimentale.

Miracolo di medicina, scienza e tecnologia

"O morire o fare questo trapianto. Voglio vivere. So che è un salto nel buio, ma è la mia ultima scelta. Non vedo l'ora di alzarmi dal letto dopo che mi sarò ripreso.", ha detto il paziente, David Bennett, prima dell'intervento.

Bartley P. Griffith e David Bennet dopo il trapianto

Parliamo di un vero e proprio miracolo di medicina, scienza e tecnologia, che potrebbe in futuro rappresentare un'importante svolta riguardo alla grave carenza di organi che colpisce migliaia di persone nel mondo. Secondo la United Network for Organ Sharing, negli Stati Uniti sono state 41.354 le persone che hanno ricevuto un organo. Più della metà di questi interventi hanno riguardato il trapianto di rene, un organo fondamentale sempre più richiesto. Non è la prima volta che un organo di maiale geneticamente modificato viene trapiantato su un uomo. Infatti, lo scorso ottobre a New York è avvenuto con successo il primo trapianto di rene suino su un essere umano.

Un intervento storico. Trapianto di cuore suino avvenuto con successo

Lo storico intervento, effettuato dal medico chirurgo Bartley P. Griffith e condotto dalla facoltà della University of Maryland School of Medicine (UMSOM), ha dimostrato per la prima volta che un cuore animale geneticamente modificato può funzionare come un cuore umano senza un immediato rigetto da parte del corpo.

"Questo è il culmine di anni di ricerca altamente complessa per affinare questa tecnica in animali con tempi di sopravvivenza che hanno superato i nove mesi. La FDA ha utilizzato i nostri dati e dati sul maiale sperimentale per autorizzare il trapianto in un paziente con malattia cardiaca allo stadio terminale che non aveva altre opzioni di trattamento. La procedura di successo ha fornito informazioni preziose per aiutare la comunità medica a migliorare questo metodo potenzialmente salvavita nei futuri pazienti", ha spiegato Muhammad Mohiuddin, professore del programma di xenotrapianto cardiaco presso la University of Maryland School of Medicine.

Come si modifica un organo di maiale per evitare il rigetto

Gli organi di maiali geneticamente modificati sono stati al centro di gran parte della ricerca sugli xenotrapianti, in parte a causa delle somiglianze fisiologiche tra maiali, primati umani e non umani. L'intervento durato 8 ore non è stato semplice ma anche ottenere un organo che non venisse rigettato dal corpo ha richiesto un importante lavoro di editing genetico.

Nel dettaglio, tre geni responsabili del rapido rigetto dell'organo, sono stati eliminati dal maiale donatore. Nel genoma sono stati inseriti sei geni umani responsabili dell'accettazione immunitaria del cuore di maiale. Infine, un gene aggiuntivo è stato eliminato per prevenire una crescita eccessiva del tessuto cardiaco del maiale, per un totale di 10 modifiche genetiche apportate nel maiale donatore.