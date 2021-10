Trapiantato per la prima volta un rene di maiale su un essere umano. Nessun rigetto

Come riporta il quotidiano Reuters, per la prima volta un team di chirurghi ha trapiantato un rene di un maiale su un paziente umano. L'esperimento, eseguito presso la NYU Langone Health di New York, possiamo dire che ha funzionato e il trapianto non ha innescato nessun tipo di rigetto da parte dell'organismo umano.

Nel dettaglio, i ricercatori ed esperti della NYU Langone Health hanno utilizzano un maiale i cui geni sono stati precedentemente modificati con l'aiuto della tecnologia in modo da eliminare dai tessuti una particolare molecola che causa il rigetto. L'intervento, rischioso e sperimentale, è stato effettuato su una paziente in morte celebrale con segni di disfunzione renale, ovvero in stato terminale tenuta in vita grazie a un macchinario.

Con il consenso dei famigliari l'intervento è stato effettuato e per tre giorni il nuovo rene è stato attaccato ai suoi vasi sanguigni e i test hanno registrato buoni risultati che "sembravano abbastanza normali", ha detto il Dr. Robert Montgomery, a capo dello studio. Ad esempio, il livello di creatinina del paziente è tornato alla normalità dopo il trapianto del rene.

Negli Stati Uniti sono ben 107 mila le persone che attendono il trapianto di organi, di questi ben 90 mila sono in attesa di un rene. In media il tempo che serve per ricevere un rene varia dai tre ai cinque anni. Per questo l'esperimento appena effettuato potrebbe significare un grande passo per la chirurgia, dato che il trapianto potrebbe non solo fermarsi ai reni ma potrebbe funzionare anche con altri organi come valvole cardiache e innesti cutanei.

