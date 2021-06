Stazione spaziale cinese: la missione Shenzhou-13 è pronta al lancio in caso di emergenza

Essere collaudatori di una stazione spaziale espone potenzialmente al rischio che qualcosa possa andare storto (e nello Spazio è un problema non da poco). Per questo gli astronauti a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong hanno il supporto da Terra di una missione pronta alla partenza.

A rivelarlo è stata la stessa CNSA (l'agenzia spaziale cinese) attraverso uno dei suoi dirigenti. In particolare a essere pronta sarebbe la missione Shenzhou-13 che fungerebbe da backup per Shenzhou-12 nell'eventualità di problemi non risolvibili e che metterebbero a rischio le vite degli astronauti.

La missione di backup per la stazione spaziale cinese (CSS)

Shenzhou-13 non è semplicemente una missione di backup. Questa missione, nei piani rilasciati in precedenza, dovrebbe essere lanciata per Ottobre 2021 se tutto andrà correttamente nel corso di questi mesi portando altri astronauti a bordo della CSS.

Già a partire dalla seconda metà del mese di Giugno 2021, la CNSA era pronta all'azione. Jia Shijin, capo ingegnere delle missioni Shenzhou, ha dichiarato "Shenzhou-13 è stata trasferita alla rampa di lancio come navicella d'emergenza di riserva nello stesso momento in cui abbiamo trasferito Shenzhou-12. Se Shenzhou-12 incontrasse un problema grave, potremmo lanciare Shenzhou-13 senza equipaggio entro 10 giorni per il salvataggio".

I problemi nei quali potrebbe incorrere la stazione spaziale cinese (CSS) sono per esempio i detriti spaziali che potrebbero non essere evitabili con manovre evasive "standard". Considerando il monitoraggio delle orbite, si potrebbe avere del tempo utile per poter lanciare la missione di salvataggio. Problemi più gravi e immediati invece vedrebbero l'utilizzo della navicella Shenzhou-12 che è ancora agganciata a Tiangong.

Shenzhou-13 potrebbe attraccare al portello attualmente libero e che in condizioni normali è utilizzato per collegare nuovi moduli (o navicelle). In generale le navicelle Shenzhou di nuova generazione possono resistere nello Spazio fino a sei mesi fornendo un supporto ulteriore per l'abitabilità. L'attuale missione dei tre astronauti cinesi durerà tre mesi e solamente Shenzhou-13 arriverà fino a sei mesi di permanenza continua sulla CSS.