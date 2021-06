Gli astronauti sono entrati nella stazione spaziale cinese Tiangong

Nella nottata di oggi (ora italiana) è stato lanciato il razzo Lunga Marcia 2F con a bordo i tre astronauti diretti verso la stazione spaziale cinese Tiangong. Tutto si è svolto correttamente e la Cina ha anche seguito con un programma "dal vivo" le varie fasi permettendo ai cittadini della grande nazione orientale ma anche ai curiosi di tutto il Mondo di vedere cosa stava accadendo.

L'incontro tra la capsula della missione Shenzhou-12 e la stazione spaziale (attualmente costituita dal modulo principale e un modulo cargo) è avvenuto automaticamente. Dopo il lancio avvenuto alle 3:22 della notte italiana e l'ingresso in orbita, il docking è avvenuto alle 9:54 di oggi (ora italiana).

Il docking di Shenzhou-12 con la stazione spaziale cinese

Come scritto, tutto si è svolto correttamente e i sistemi automatici sono riusciti a portare la capsula nell'orbita ideale per raggiungere la stazione spaziale Tiangong. Gli astronauti, come avviene anche sulla ISS, non hanno potuto subito aprire il portello dopo l'aggancio, ma si è attesa qualche ora per permettere di bilanciare le pressioni interne di navicella e modulo e verificare il corretto aggancio.

I tre astronauti Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo sono entrati nella stazione spaziale cinese alle 12:48 (ora italiana) e ora stanno iniziando le prime procedure all'interno dei due moduli. Essendo i primi abitanti della stazione dovranno ancora "spacchettare" i vari rifornimenti e controllare i vari parametri operativi.

La missione avrà una durata di tre mesi e comprenderà almeno due attività extraveicolari (EVA) per permettere l'installazione di alcune componenti che non potevano essere montate prima del lancio. Inoltre ci sarà modo di iniziare le prime fasi di controllo degli equipaggiamenti in preparazione dei prossimi moduli (saranno presenti anche due moduli-laboratorio).

Siamo comunque solo all'inizio della costruzione della stazione spaziale cinese Tiangong. Ci saranno nei prossimi mesi nuove missioni con e senza equipaggio con la costruzione che si dovrebbe concludere a Novembre 2022. Il prossimo lancio di un razzo (un Lunga Marcia 7) è previsto per Settembre di quest'anno mentre per il momento ci si concentrerà sulla vita di bordo.