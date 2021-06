Stanotte il lancio della missione Shenzhou-12 verso la stazione spaziale cinese

Quando in Italia saranno le 3:22 di notte del 17 Giugno 2021 ci sarà la partenza della missione Shenzhou-12 con tre astronauti cinesi a bordo diretta verso la stazione spaziale cinese (CSS). Si tratta della prima missione con equipaggio per Tiangong che è in fase di costruzione, con un completamento previsto nel 2022.

Negli scorsi giorni era stato preparato il razzo Lunga Marcia 2F con la capsula dedicata agli astronauti. La missione avrà una durata di tre mesi e prevederà anche alcune "passeggiate spaziali" per l'allestimento di parte della componentistica della stazione spaziale oltre che esperimenti di vario genere.

Il lancio di Shenzhou-12 verso la stazione spaziale cinese

I nomi dei componenti dell'equipaggio sono stati rivelati solo nelle scorse ore. Si tratta degli astronauti Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo che saranno i primi esseri umani ad abitare la nuova struttura. L'equipaggio di riserva invece era composto da Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu. Essendo solo all'inizio della costruzione, attualmente troviamo il modulo principale Tianhe e il modulo cargo Tianzhou-2, entrambi lanciati nel 2021.

Tutti e tre i membri dell'equipaggio hanno oltre 1000 ore di volo all'attivo. Hongbo, astronauta di seconda generazione, è l'unico a non aver partecipato a una missione pur essendo stato parte dell'equipaggio di riserva della precedente missione Shenzhou-11.

Sia Haisheng (capitano) che Boming (primo operatore) hanno invece partecipato ad almeno una missione Shenzhou (due per il primo, una per il secondo). Entrambi sono astronauti della prima generazione e hanno rispettivamente 56 (il più anziano astronauta cinese) e 54 anni.

Due saranno le "passeggiate spaziali" attualmente programmate. Durante le attività extraveicolari (EVA) verranno installati alcuni elementi esterni della stazione spaziale cinese, una fotocamera panoramica e alcune pompe necessarie al funzionamento della struttura. Inoltre con questa missione verranno testati, alla fine del periodo utile, i sistemi di rientro e supporto per l'equipaggio durante l'atterraggio (che avverrà in una zona isolata della Mongolia).