Sta proseguendo l'assemblaggio del razzo spaziale cinese riutilizzabile Landspace Zhuque-3

La Cina sta vivendo una grande svolta in termini di ricerca aerospaziale, sia attraverso agenzie statali sia con la fiorente nascita di società private che stanno sviluppando diverse tipologie di razzi spaziali. Tra questi, uno dei più promettenti è il razzo spaziale cinese riutilizzabile Zhuque-3 di Landspace. Si tratta di un vettore medio che dovrebbe rivaleggiare con i Falcon 9 di SpaceX (l'attuale punto di riferimento per cadenza e accessibilità), pur differendo per alcune scelte tecniche e tecnologiche, con il debutto previsto nella seconda metà del 2025.

Negli scorsi mesi avevamo scritto di come Landspace avesse eseguito un test VTVL (Vertical Take-off, Vertical Landing) raggiungendo la quota di 10 km. Nel frattempo la società ha continuato lo sviluppo e l'assemblaggio del primo razzo spaziale Zhuque-3 Y1 che servirà al lancio inaugurale oltre a un modello dedicato ai test come quelli legati alle vibrazioni e allo static fire. Negli scorsi giorni sono state mostrate nuove immagini del primo stadio di questo vettore, indicando come la sua costruzione sia sostanzialmente ultimata puntando così alla realizzazione del primo stadio dedicato al lancio e del secondo stadio, oltre all'integrazione di quest'ultimo.

I progressi di Landspace per il razzo spaziale Zhuque-3

I piani della società non sono chiari. A marzo Zhang Changwu (CEO della società) aveva dichiarato che il primo volo sarebbe avvenuto all'inizio di quest'anno, il primo recupero sperimentale del primo stadio nella seconda parte del 2025 e la riusabilità sarebbe iniziata nel 2026. Landspace sarebbe però in ritardo sul programma e la prospettiva di lanciare per la prima volta entro quest'anno sarebbe da considerare un successo.

Entro la metà di quest'anno dovremmo assistere allo static fire del primo stadio, con l'accensione dei 9 motori TQ-12AE atmosferici così che la società possa verificare il comportamento di Zhuque-3 sul campo. I propulsori impiegati nel modello che effettivamente sarà utilizzato per il lancio saranno invece TQ-12B. Landspace avrebbe anche avviato la produzione di massa dei motori per i futuri stadi arrivando a quota 100 in un breve lasso temporale (considerando anche diverse varianti ed evoluzioni).

Il razzo spaziale Landspace Zhuque-3 è alto circa 76,6 metri con un diametro di 4,5 metri con una massa al decollo di 660 tonnellate (senza considerare il carico utile) e una spinta di 900 tonnellate. Questo vettore avrà la capacità di portare in LEO carichi utili da 21,3 tonnellate (senza recupero del primo stadio) o 18,3 tonnellate (con recupero del primo stadio). A differenza dei Falcon 9 di SpaceX, Landspace ha scelto di impiegare acciaio inossidabile per la sua costruzione, permettendo di ridurre i costi complessivi aumentando però la sua massa.