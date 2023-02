SpaceX Starship: domani ci sarà lo static fire con 33 motori Raptor 2 di Super Heavy

Domani sarà una giornata molto interessante per chi è appassionato di lanci spaziali. Secondo quanto riportato in queste ore, ci sarà lo static fire con tutti e 33 i motori Raptor 2 di Super Heavy. Si tratta di un momento storico perché sarà la prima volta che il primo stadio di Starship di SpaceX arriverà a questo punto nello sviluppo.

Pur non sapendo come andrà (c'è sempre il rischio che qualcosa vada storto), questo passaggio è uno di quelli che porterà successivamente al lancio di tutto il razzo spaziale composto da Ship e Super Heavy divenendo il più potente razzo mai lanciato dall'essere umano nello Spazio. Questo sarà solo l'inizio perché oltre all'utilizzo come lander lunare nella missione Artemis III, Starship sarà alla base del futuro sostentamento economico di SpaceX. Il nuovo vettore potrà essere impiegato per diverse tipologie di missioni commerciali o governative.

SpaceX: domani ci sarà il tentativo di static fire a 33 motori di Super Heavy

A riportare questa informazione è stata Gwynne Shotwell (presidente e COO della società). Si tratta quindi di un annuncio che si può dire a tutti gli effetti "ufficiale". Nel frattempo sono state diffuse le comunicazioni per la chiusura delle strade nella zona di Boca Chica in Texas, dove si trova Starbase, per questioni di sicurezza.

Non c'è ancora un orario preciso per la prova ma gli "spotter" (come NASA Space Flight) sono pronti a riprendere in diretta l'evento. Attualmente la chiusura delle strade è dalle 14:00 alle 20:00 (ora italiana). Per evitare danni, negli scorsi giorni Ship (lo stadio superiore di Starship) è stata rimossa dopo un assemblaggio di prova per il Wet Dress Reharsal.

Una volta che sarà completato lo static fire con i 33 motori Raptor 2 di Super Heavy (il protagonista sarà sempre Booster 7), SpaceX potrà raccogliere tutta una serie di dati che saranno utili a giudicare se il test ha avuto pieno successo (anche in caso di problemi i dati saranno comunque utili). Non è chiaro neanche la resistenza delle strutture nelle vicinanze. Il test dovrebbe durare solamente pochi secondi, ma già nei precedenti tentativi con un numero ridotto di motori, il rumore e lo spostamento d'aria generato era più che visibile. A fine novembre 2022 erano stati "solamente" 11 i motori impiegati.

Nel momento in cui scriviamo Elon Musk non ha fatto dichiarazioni in merito. Anche l'account ufficiale di SpaceX non ha riportato informazioni in merito e probabilmente, come avvenuto in passato, verranno mostrate immagini e video solamente a operazioni concluse, con un possibile commento di Musk. Il 27 gennaio Bill Gerstenmaier (VP of build and flight reliability) aveva dichiarato che lo static fire sarebbe stato il prossimo passo a partire dalla settimana successiva, anche se c'era molto lavoro da fare. Non resta dunque che attendere ancora alcune ore per vedere cosa succederà in Texas.