SpaceX completa il primo Wet Dress Reharsal di una Starship completa, siamo vicini al lancio?

Dopo alcuni mesi dove il lavoro delle squadre era solo parzialmente visibile dagli "spotter" presenti a Boca Chica (Texas), ora a Starbase le cose stanno prendendo una piega decisamente più spettacolare, come del resto tutto il progetto Starship. SpaceX ha infatti condotto negli ultimi giorni un assemblaggio completo del suo nuovo vettore pesante completamente riutilizzabile, conosciuto come Starship e composto da Ship e Super Heavy, ma anche il primo Wet Dress Reharsal (WDR) completo.

Si tratta di un momento fondamentale in quanto potrebbe avvicinare la società di Elon Musk al primo tentativo di lancio del grande razzo che, se raggiungerà lo Spazio, sarà anche il vettore più potente mai realizzato dall'essere umano a volare oltre i 100 km di quota. Né NASA SLS, né lo Space Shuttle e neanche il sovietico N1 (che non riuscì mai a raggiungere lo Spazio) avranno la stessa potenza né le stesse dimensioni. Con tutto il vantaggio da parte di Starship di essere completamente riutilizzabile. Ricordiamo anche che questa è una "scommessa" anche per la NASA e per le missioni Artemis considerando che Ship (in versione modificata) sarà il lander impiegato per il primo allunaggio del nuovo programma.

SpaceX e il Wet Dress Reharsal di Starship

Per questa prova la società ha impiegato le ormai ben note Ship 24 e Booster 7 che saranno i primo componenti di questo tipo a raggiungere lo Spazio. Negli scorsi anni eravamo stati abituati a vedere test di altre Ship fino ad alcuni km di quota per provare i nuovi (per il periodo) motori Raptor. Quando sembrava che tutto procedesse speditamente c'è stata una battuta d'arresto.

In parte questo è stato dovuto all'FAA e alla revisione programmatica ma non solo. Successivamente lo stesso Elon Musk ha dichiarato che i lavori al sito di lancio sperimentale erano così progrediti che un incidente durante il lancio avrebbe riportato il programma indietro di mesi. Per questo il lancio orbitale è stato posticipato più e più volte. Ora però l'inizio del 2023 potrebbe essere il momento giusto per SpaceX e Starship.

Come scritto, in questi giorni è stato completato per la prima volta il Wet Dress Reharsal di una Starship completamente assemblata. Questa procedura è analoga a quanto avviene prima del decollo e prevede il caricamento del propellente criogenico (in questo caso metano e ossigeno liquidi) fino a un totale di 4500 tonnellate. Inoltre vengono eseguiti tutta una serie di controlli e verifiche alle connessioni elettriche e di comunicazione. Quello che manca (come di norma) è l'accensione dei motori con uno static-fire.

Starship completed its first full flight-like wet dress rehearsal at Starbase today. This was the first time an integrated Ship and Booster were fully loaded with more than 10 million pounds of propellant pic.twitter.com/btprGNGZ1G — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2023

Per questo SpaceX ha già disassemblato Ship da Super Heavy così da poter condurre uno static-fire con tutti e 33 i motori Raptor 2 contemporaneamente (anche questa sarà "una prima volta"). Considerando che si tratta comunque di un grande rischio lo stadio superiore (Ship) è stato messo in sicurezza così se qualcosa andrà male non verrà danneggiato durante il test (questo ovviamente non esclude danni durante il lancio vero e proprio). Quindi quando ci sarà il test orbitale di Starship? Le date non ci sono. Se tutto andrà bene potrebbe essere già a febbraio 2023, ma non c'è alcuna certezza.