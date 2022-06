L'FAA dà il via libera ai lanci di SpaceX Starship da Boca Chica, dopo alcune modifiche

Finalmente, dopo mesi di attesa, è giunto il verdetto dell'FAA (Federal Aviation Administration) per quanto riguarda il sito di lancio di SpaceX che si trova a Boca Chica in Texas. Da qui dovrebbero partire i primi lanci di Starship così da permettere un'evoluzione del progetto e arrivare finalmente alla realizzazione del più grande razzo che il genere umano abbia visto finora.

L'agenzia governativa ha rinviato più volte il termine della sua analisi di impatto ambientale (anche a causa delle migliaia di commenti arrivati a supporto o contro l'opera). Si trattava però di un passaggio fondamentale per permettere i lanci orbitali di prova del nuovo razzo. Ora però la società di Elon Musk dovrà comunque apportare alcune modifiche affinché il sito di lancio possa essere finalmente operativo.

L'FAA concederà a SpaceX di lanciare Starship, dopo alcune modifiche

La pubblicazione della valutazione ambientale programmatica è avvenuta il 13 giugno dopo circa sei mesi di ritardo dalla data iniziale. Come scritto sopra, la società dovrà effettuare 75 modifiche alle attuali procedure e strutture così da ridurne l'impatto, ma in generale si tratta di un "via libera" ai lanci di Starship.

Le modifiche riguardano per esempio le chiusure delle strade pubbliche che portano a Starbase (che avvengono in caso di lanci o per lo spostamento dei vettori) o delle spiagge. I preavvisi che SpaceX dovrà dare avranno tempistiche meno stringenti, non potranno esserci chiusure durante le festività e si potranno programmare chiusure cinque volte l'anno nei fine settimana. Non mancano poi una diversa illuminazione della struttura, monitoraggio della fauna selvatica e l'utilizzo di navette al posto di automobili private per i dipendenti.

In generale sono stati concessi cinque lanci orbitali all'anno e cinque lanci suborbitali o test a terra. Si tratta di una cadenza relativamente "rilassata" rispetto a quanto previsto dalla sostenibilità del progetto ma potrebbe essere inizialmente sufficiente per i test. Attualmente la società sta già realizzando una torre di lancio a Cape Canaveral e adattando due piattaforme petrolifere come postazioni di lancio galleggianti.

Ora rimangono alcuni passaggi prima di vedere un lancio orbitale di Starship. Innanzitutto SpaceX dovrà implementare le modifiche richieste dall'FAA e successivamente ottenere una licenza di lancio. In un tweet Elon Musk ha dichiarato "Starship sarà pronta a volare il mese prossimo. Ero nell'high bay e mega bay ieri sera per controllare i progressi". Lo stesso Musk ha anche aggiunto che "avremo un'altra Starship assemblata pronta per il volo ad agosto e successivamente mensilmente".

Sappiamo però che le tempistiche potrebbero non essere corrette e più volte in passato sono state disattese. Poco prima l'account ufficiale della società aveva scritto (in risposta alla pubblicazione della valutazione ambientale) "un passo avanti verso il test di volo orbitale di Starship". Ricordiamo che la NASA ha tutto l'interesse che il progetto vada in porto in quanto sarà proprio una Starship modificata a portare gli astronauti sul suolo lunare durante la missione Artemis III (nel 2025 o più probabilmente nel 2026 e oltre).

