SpaceX ha lanciato e fatto atterrare per 11 volte un razzo Falcon 9: nuovo record

A Maggio di quest'anno SpaceX era riuscita a completare il lancio e il recupero del primo stadio di un razzo Falcon 9 per la decima volta. La società di Elon Musk però punta ad arrivare molto più in alto e grazie alla missione di oggi è sulla buona strada per cercare di raggiungere quanto preventivato (ogni singolo primo stadio potrebbe volare fino a 20 volte).

La missione prevedeva il rilascio in orbita di 52 satelliti Starlink che servono per continuare a espandere il servizio e renderlo via via sempre più completo (e profittevole). Come riportato dalle fonti ufficiali, tutto è andato come previsto, dalla partenza del razzo Falcon 9, al rientro del primo stadio fino al rilascio dei satelliti.

SpaceX ha lanciato e recuperato con successo un Falcon 9 per 11 volte

La missione, come scritto sopra, aveva come carico utile dei satelliti Starlink con il razzo Falcon 9 che è partito da non dalla Florida ma dallo Space Launch Complex 4E nella base di Vandenberg che si trova in California. Il razzo è partito alle 13:41 (ora italiana, o alle 4:41 di mattina, ora locale).

Come in altre missioni, anche in questa il primo stadio del razzo è rientrato sulla droneship chiamata Of Course I Still Love You (OCISLY) atterrando correttamente dopo circa nove minuti dal decollo. Purtroppo lo streaming video dalla chiatta non è stato dei migliori per apprezzare l'atterraggio, ma la conferma ufficiale toglie ogni dubbio sul successo.

Probabilmente questo stesso primo stadio in futuro sarà utilizzato in nuove missioni nel corso del 2022 e oltre. Come scritto sopra, è importante sottolineare che questo particolare vettore ha volato per altre dieci volte in passato, raggiungendo con questa missione l'undicesima (un record). SpaceX in questo modo può ottimizzare le spese e consentire di rendere più competitivi i propri lanci.

Le precedenti missioni di questo Falcon 9 (codice B1051) sono state i lanci della missione dimostrativa senza equipaggio per Crew Dragon (Demo-1), quella per RADARSAT, SiriusXM SXM-7 e poi sette missioni Starlink. Un nuovo successo per SpaceX e una nuova sfida per la concorrenza, in attesa di capire cosa sarà capace di fare Starship una volta che sarà completata.

