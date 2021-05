SpaceX, nuova impresa: decimo riutilizzo di un primo stadio del Falcon 9

Nella giornata di ieri il razzo cinese ha tenuto con il "fiato sospeso" (o forse no) il Mondo. Ma non è stato l'unico razzo ad aver catalizzato l'attenzione: anche il primo stadio dell'ultimo lancio di Starlink da parte di SpaceX ha raggiunto un traguardo importante proprio in contrapposizione ai vettori usa-e-getta.

Il primo stadio del Falcon 9 (B1051) utilizzato per la missione Starlink V1.0 L27 è riuscito nell'impresa di essere lanciato per dieci volte. Si tratta della prima volta che un razzo di questo tipo viene reimpiegato così tante volte, raggiungendo la "doppia cifra" come sottolineato da Elon Musk poco prima dell'inizio della missione.

Il mercato si sta dirigendo in questa direzione sia tra altre società private, sia con le grandi agenzie governative. Per esempio Roscosmos con Amur, l'ESA con il progetto Themis, la Cina con i Lunga Marcia 9 e i Lunga Marcia 8 modificati oppure tra le società private c'è Rocket Lab con Neutron e Blue Origin con New Shepard e New Glenn. C'è però un vantaggio tecnologico che la società di Elon Musk può vantare rispetto agli altri e sarà un gap difficile da colmare per la concorrenza.

Il primo stadio del Falcon 9 riutilizzato dieci volte

Questa missione, come altre in passato, ha impiegato un razzo Falcon 9 che ha portato in orbita 60 satelliti Starlink dallo Space Launch Complex 40 di Cape Canaveral in Florida. Tutto è proceduto come da programma: dopo una partenza perfetta, c'è stata la separazione degli stadi e il rientro sulla droneship Just Read the Instructions (JRTI) del primo stadio.

Anche il rilascio dei satelliti è avvenuto correttamente così da ampliare la costellazione dedicata alla connettività Internet. Grazie a un ritmo di lancio elevato (anche grazie all'affidabilità e alla possibilità di riutilizzo), SpaceX ha messo in orbita a 550 km di quota quasi tutti i 1584 satelliti necessari per la prima copertura. Attualmente in orbita ci sono 1456 Starlink funzionanti e quindi manca solo un lancio per raggiungere l'obiettivo.

Come riportato ufficialmente da Space "questo è stato il primo primo stadio di un razzo Falcon 9 a completare un decimo lancio e atterraggio. Il primo stadio è stato impiegato in precedenza per la prima missione dimostrativa di Crew Dragon sulla ISS, RADARSAT Constellation Mission, SXM-7 e sette missioni Starlink".

Ad Agosto dello scorso anno Elon Musk rispose a una domanda riguardante l'ipotesi che un primo stadio di un Falcon 9 potesse essere riutilizzato dieci volte. Musk scrisse su Twitter che "non voglio essere sprezzante, ma non c'è un limite evidente. Sono possibili più di 100 voli. Alcune parti dovranno essere sostituite o aggiornate. La pulizia di tutte e 9 le turbine Merlin è difficile. Raptor è molto più semplice in questo senso, nonostante sia un motore molto più complesso". Al tempo però, il numero di riutilizzi era "solo" sei. Ora invece dieci sono diventati una realtà.

Dopo il successo, qualche giorno fa, di Starlink SN15 con un atterraggio perfetto senza esplosioni e l'assegnazione (per quanto contestata e attualmente sospesa) del lander lunare delle missioni Artemis della NASA sembra proprio che SpaceX continui a macinare successi dopo successi smuovendo l'industria aerospaziale. Quale sarà il prossimo record a cadere?